Final Nations League 2025 - España vs Portugal: fecha y hora para ver a Cristiano Ronaldo

¡Partidazo en la gran final de la Nations League 2025! La España de Lamine Yamal se enfrenta con la Portugal de Cristiano Ronaldo en el mítico Allianz Arena de Múnich. Trofeo en disputa entre la joya de la nueva generación, que por cierto busca su primer Balón de Oro con tan solo 17 años, y una de las más grandes leyendas en la historia del fútbol.

Por un lado, Yamal espera ganar su segundo título con España, luego de lo que fue su brillante presentación en la consagración durante la Eurocopa 2024; entretanto, Ronaldo busca su tercera consagración con la selección portuguesa (ganó la Euro en 2016) y la segunda en la Nations League, recordando que este certamen lo ganó en el año 2019.

Fecha y hora de la final España vs Portugal en la Nations League

La gran final de la Nations League 2025 entre la Selección de España y la Selección de Portugal se jugará este domingo 8 de junio a partir de las 2 de la tarde (hora colombiana). El duelo se llevará a cabo en el Allianz Arena de Múnich, escenario que espera una asistencia de más de 70 mil espectadores.

¿Quién es el máximo goleador de la Nations League?

El máximo goleador de la UEFA Nations League 2025 es el sueco Viktor Gyökeres con 9 anotaciones. Ahora bien, el único que le podría arrebatar el trono es Cristiano Ronaldo, quien suma 7 tantos y disputará la final de este domingo. Así pues, en caso de anotarle un triplete a España, el astro nacido en Madeira se quedará con dicha distinción.

En cuanto a otros jugadores que disputarán el título en Múnich, Mikel Oyarzabal y Lamine Yamal se encuentran con tres goles cada uno, mientras que Fabián Ruiz, Mikel Merino, Nico Williams, Bruno Fernandes y Francisco Trincao aparecen con dos tantos.

Cristiano Ronaldo habló sobre su retiro del fútbol

En la conferencia de prensa previa a la final España vs Portugal, Cristiano Ronaldo habló sobre una eventual retirada en tiempo cercano. Así pues, el luso sentenció que por ahora está concentrado en disfrutar de lo poco que le queda de carrera.

“Mi lema ha sido vivir el presente y no pensar demasiado en el futuro. Ha salido bien porque estoy disfrutando. No te voy a engañar, sé que no me quedan muchos años. Pero en ese momento estoy disfrutando. Aunque claro que puede pasar que un día me levante y sienta que no quiero jugar más”, aseguró.