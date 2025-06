Viernes 6 de junio, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Un informe preliminar reveló que el bus accidentado en el puente Helicoidal en Calarcá que dejó 10 muertos, no era el contratado por la Universidad Alexander Von Humboldt

En las últimas horas se llevó a cabo el primer Consejo Territorial de Seguridad Vial donde se dio a conocer un informe preliminar sobre el accidente ocurrido el pasado 24 de mayo en el puente Helicoidal del municipio de Calarcá que dejó 10 muertos entre estudiantes y docentes de la Universidad Alexander Von Humboldt.

Le puede interesar: Jueves 5 de junio, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

El jefe de la oficina jurídica del Ministerio de Transporte, Francisco Taborda señaló que, aunque es un informe preliminar ha sido muy completo lo que permite algunas conclusiones sobre dicho siniestro vial.

Aseguró que se pudo confirmar que el vehículo donde se prestó el servicio no era el bus que había sido contratado puesto que hubo una empresa en principio de Armenia donde no se ha determinado si la universidad efectivamente tenía contrato como el que obliga la ley, pero adicionalmente dijo que el vehículo reportado para el servicio no fue el que finalmente lo prestó.

Ingresa al canal de whatsapp de Caracol Radio Armenia

Explicó que el bus que prestó el servicio pertenece a una empresa de transportes de Cúcuta con la que tampoco se ha demostrado un convenio empresarial y el domicilio de la empresa corresponde a una familia.

Fue claro que está el deber legal de las universidad e instituciones educativas de cumplir con su plan estratégico de seguridad vial que en este caso tampoco está reportado.

Asimismo, mencionó que en medio del comité se han generado solicitudes en relación con la necesidad de hacer verificaciones en el punto donde ocurrió el siniestro y una reunión en Cajamarca debido a la accidentalidad del otro lado de La Línea.

Enfatizó que brindarán toda la información requerida a la Fiscalía General de la Nación ya que se iniciará un proceso penal por homicidio culposo contra el conductor del bus y la universidad como entidad privada deberá dar las explicaciones administrativas y las que corresponda si hay algún tipo de actividad judicial.

Envío un llamado a la mesura puesto que avanzan las investigaciones y no se puede crucificar a nadie porque culturalmente la sociedad siempre tiende a culpar a un actor o factor puntual

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

A su turno el alcalde del municipio de Cajamarca en el Tolima, Camilo Valencia fue claro que en el sector de Cajamarca también es alto el riesgo en materia de accidentalidad. Afirmó que entre las solicitudes está la presencia del gobierno nacional en cuanto a intervención en la infraestructura vial para reducir el riesgo y sobre las cámaras de seguimiento de velocidad con sanciones a los conductores que no cumplen con la normatividad.

Advirtió que día de por medio registran un accidente por lo que es alta la preocupación y es por la apertura del túnel donde hay conductores irresponsables al exceder en la velocidad.

EL gobernador del Quindío, Juan Miguel Galvis le solicitó enérgicamente al ministerio del transporte que analice la posibilidad de instalar rampas de frenado en la vía la línea para hacerle frente a los graves accidentes de tránsito en esa carretera

Además el mandatario solicitó que de manera directa con la situación en el puente helicoidal, se implementen un sistema de reductores de velocidad en ese punto de la vía a La Línea,

destacó el mandatario los estudios hechos presentados por Invias, en donde se señala que no es posible alteración alguna en cuanto a su cambio de sentido o su trazado

Precisamente en la vía la línea pero en el Tolima, entre Cajamarca e Ibagué se presento un impresionante incidente cuando un hombre murió aplastado por un rollo de acero, la victima se encontraba como polizón en el planchón del tranctocamión.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El presidente de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (ACOLFUTPRO) es Carlos González Puche en diálogo con Caracol Radio Armenia habló de los alcances de la decisión de la corte suprema de justicia que ordenó al Deportes Quindío a reintegrar al jugador Wilson Galeano que fue injustamente despedido estando incapacitado y al que le debe pagar todos los salarios desde el 2015 además que este fallo sienta un precedente para los demás clubes del fútbol colombiano.

En el Quindío han establecido 22 mesas de reacción por amenazas contra personas

Y es que, ante los casos recientes de amenazas de muerte contra el secretario de Gobierno, el alcalde de Quimbaya y un militante del partido comunista colombiano se han encendido las alarmas sobre la situación en el departamento.

El director de derechos humanos de la gobernación del Quindío, Diego Santamaría informó que mediante decreto se crea el grupo de reacción rápida para personas, grupos y comunidades en situación de riesgo.

Afirmó que en lo corrido de este año han establecido 22 mesas de reacción inmediata de 22 personas que han considerado que su integridad está en riesgo. Especificó que al inicio del año fue una mesa de reacción masiva para nueve periodistas del departamento y se refirió de los casos recientes que tienen que ver con el militante y funcionarios de la alcaldía de Quimbaya.

Sobre estos hechos destacó que los han citado para las respectivas mesas con el fin de evaluar la situación en conjunto con la defensoría, secretaría del interior, procuraduría, Policía, Ejército entre otros.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

¡Buena Esa! es una campaña de trabajo comunitario por parte de privados de la libertad en el Quindío

El departamento se sumó a la iniciativa liderada por el Inpec a nivel nacional que busca la resocialización y el mejoramiento de los entornos públicos.

En el parque Los Fundadores de Armenia se llevó a cabo una jornada de trabajo comunitario por parte de seis privados de la libertad de las cárceles de mujeres y hombres.

En primer lugar, el director de la cárcel San Bernardo de la ciudad, Jorge Iván Osorio indicó que es clave este tipo de espacios para impulsar la justicia restaurativa y motivar a otros internos a que hagan parte de las actividades de inclusión.

Señaló que en otras oportunidades han desarrollado jornadas de embellecimiento como en el sector de la locomotora al norte de la ciudad y la antigua estación del Ferrocarril.

En ese mismo sentido la directora de la reclusión de mujeres de la ciudad, Tatiana Jiménez aseguró que más allá de una campaña es una oportunidad para quienes desean hacer las cosas bien.

Explicó que las jornadas consisten en el embellecimiento, limpieza y aseo en espacios públicos que dejen un mensaje claro del proceso de resocialización de los internos de los establecimientos carcelarios.

El proceso también se llevó a cabo en la plaza de Bolívar del municipio de Calarcá con 10 privados de la libertad de la cárcel Peñas Blancas.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En un esfuerzo por identificar y dignificar la labor de los recuperadores de oficio en Armenia, el Departamento Administrativo de Planeación, adelantó una jornada de censo en la Estación de Clasificación y Aprovechamiento (ECA) de la Asociación Asoprosperar.

Durante la jornada, 30 personas fueron censadas, permitiendo recoger información clave sobre sus condiciones laborales, de salud, vivienda, herramientas de trabajo y necesidades formativas.

Nuevo hospital en el Eje Cafetero atenderá a 97 mil personas al año y en 2026 iniciará con servicios ambulatorios

En el Quindío se dio a conocer el proyecto de un nuevo hospital para el beneficio de usuarios en el departamento, Risaralda, Caldas y el norte del Valle del Cauca.

El director de estrategia y desarrollo de la fundación Santa Fe de Bogotá, Ricardo Ospina informó que la construcción del centro asistencial será en Cerritos en Pereira y considera es un sueño cumplido a partir de la articulación para hacer realidad la construcción de uno de los proyectos de salud más ambiciosos del país, el Hospital Fundación Santa Fe de Bogotá – Tatamá.

Al respecto el secretario de Salud del departamento, Carlos Alberto Gómez reconoció la importancia del proceso para ampliar la oferta en la región debido a la crisis que se vive actualmente en materia de ocupación hospitalaria.

Considera es clave el hospital de quinto nivel porque complementa toda la oferta de servicios que se tiene en el Eje Cafetero y vincula nuevas opciones de procedimientos.

Hoy es el día de la marcha carnaval Quindío, en defensa de la vida, el agua y el territorio y que se iniciará a las 2 de la tarde desde el parque de Los Fundadores, recorrerá la avenida bolívar y terminará en la plaza de Bolívar en la capital del Quindío con actividades, artísticas, estaciones pedagógicas y exposiones sobre el territorio.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

¡Circasia Lista para su Festival “Huele a Café” evento que promete llenar de aroma y sabor este municipio quindiano. El festival, se realizará este sábado 7 y domingo 8 de junio, contará con una variada programación diseñada para toda la familia y los amantes del café, festival liderado por la cámara de comercio, el comité de cafeteros, la alcaldía de circasia y los empresarios del café.

Este fin de semana se vivirá el gran mercado campesino en el Quindío con el objetivo de fortalecer a los productores agropecuarios

Desde hoy y hasta el próximo domingo 8 de junio se llevarán a cabo diferentes actividades para dinamizar la economía rural y visibilizar el potencial del agro quindiano.

Claudia Inés Morales es la representante legal del mercado campesino de Montenegro y delegada para el comité organizador quien destacó la importancia del espacio para exponer los productos y facilitar la compra evitando la intermediación.

Extendió la invitación a la comunidad a participar activamente del evento central que es el mercado campesino el domingo en la plaza de Bolívar de la ciudad donde podrán encontrar verduras y otros productos de excelente calidad.

El evento central en la plaza de Bolívar de la ciudad será este domingo 8 de junio a partir de las 8 de la mañana.

Buen panorama para las productoras del Quindío, Senda Films destaca con su serie “a ese muerto no lo entierro yo”

Fundada en 2018 en el municipio de Quimbaya, Quindío, Zenda Films es una productora que ha ganado diferentes convocatorias públicas. Su segunda serie, “A Ese Muerto No Lo Entierro Yo,” ya tuvo su estreno nacional en Telepacífico

En Deportes, hoy hay fútbol en Armenia de la Copa Dimayor, el Deportes Quindío enfrentará al Atlético Bucaramanga a las siete de la noche en el estadio Centenario, partido válido por la tercera fecha de este campeonato.