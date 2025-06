Jueves 5 de junio, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

¡Atención que la Corte Suprema de Justicia confirmó la sentencia que ordena el reintegro del futbolista Wilson Galeano al Deportes Quindío, al declarar ineficaz su despido por encontrarse en situación de discapacidad, donde la estabilidad laboral reforzada también aplica en el fútbol.

Según el fallo, el club deberá pagar salarios, prestaciones y aportes a la seguridad social desde el 10 de diciembre del 2015. El apoyo de la Asociación Colombianos de Futbolistas Profesionales ACOLFUTPRO fue clave en esta nueva victoria por los derechos de los futbolistas.

Con cátedra ambiental sobre glaciares en Colombia, la CRQ se une a la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente

La charla se realizará hoy jueves 5 de junio a las 10:00 a. m. en el Aula Ambiental de la Corporación Autónoma Regional del Quindío, y tendrá como invitada a ingeniera ambiental Zayda Martínez del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), quien abordará temas clave relacionados con los glaciares: su estado actual, su evolución histórica y el compromiso ciudadano necesario para su protección.

A propósito de esta conmemoración el movimiento social Marcha carnaval Quindío cumple 10 años en defensa de la vida, el agua y el territorio y por eso durante toda la semana están realizando jornadas, charas y talleres en torno a los conflictos socio ambientales que persisten en el Quindío y que terminará mañana viernes con la gran marcha que iniciará a las 2 de la tarde desde el parque Fundadores y terminará en la plaza de Bolívar de Armenia

En Armenia, un hombre murió debido a las lesiones que sufrió por los golpes que le propinó la comunidad luego de robar una mujer, la policía hace el llamado a no hacer justicia por mano propia.

Los hechos se registraron El 29 de mayo del año en curso, la Policía Nacional es informada que en la carrera 11 con calle 15, una persona está siendo agredida por la comunidad, toda vez que aparentemente intentó hurtar a una ciudadana.

De inmediato la patrulla llega al lugar y observa un hombre tendido en la vía pública con evidentes lesiones, motivo por el cual es trasladado en un vehículo institucional a la clínica La Sagrada Familia para su atención médica.

Según el reporte policial el 2 de junio personal médico de este mismo centro hospitalario, informa su fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones recibidas.

Esta persona identificada como Diego Alberto Monroy de 51 años de edad, registra anotaciones en SPOA por: hurto agravado; acto sexual violento; inasistencia alimentaria y violencia contra servidor público.

El comandante de la Policía, coronel Luis Fernando Atuesta señaló “rechazamos todo acto de violencia y justicia por propias manos en contra de cualquier ciudadano, la violencia no es el camino y son las autoridades competentes las que en el marco de la ley y el respeto a los derechos humanos se encarguen de hacer cumplir la ley.

Por eso invita a todos los ciudadanos a seguir trabajando de manera articulada con la institucionalidad e informar y denunciar de manera oportuna cualquier hecho que amenace la seguridad y convivencia ciudadana.

Un hombre resultó milagrosamente ileso en medio de un ataque sicarial en Armenia

El hecho se registró en la noche del martes 3 de junio se en el barrio Modelo de la capital quindiana cuando un hombre se acerca a una vivienda y realiza varios impactos con arma de fuego con el fin de atentar contra un motociclista.

Al respecto el secretario de Gobierno de la ciudad, Carlos Arturo Ramírez dijo que en conjunto con la Policía del departamento avanzan en las investigaciones correspondientes para esclarecer los móviles y autores. Señaló que desde el primer momento estuvo al tanto del hecho y ya la víctima rindió la declaración que permita prontamente judicializar a los presuntos responsables.

Relató que el hombre llegó a su residencia con su pareja sentimental y fue en ese momento cuando es abordado, pero por fortuna ninguno de los impactos de bala lo lesionó.

No paran las amenazas de muerte contra el secretario de Gobierno y alcalde del municipio de Quimbaya, los funcionarios exigen prontas soluciones

Recordemos que en el mes de febrero se hicieron públicas las denuncias del secretario de Gobierno y el alcalde municipal, Juan Manuel Rodríguez debido a las intimidaciones de las que estaban siendo víctimas, sin embargo, varios meses después el panorama no ha cambiado.

El caso reciente se dio a conocer a través de las redes sociales de la administración municipal donde evidenciaron que no paran las amenazas.

El secretario de gobierno de la localidad, Nicolás Álvarez explicó que las últimas amenazas fueron dirigidas a todos los funcionarios de la alcaldía lo que enciende las alarmas y genera alta preocupación.

Envío un llamado a las autoridades competentes para que agilicen las investigaciones y se pueda dar con los responsables de las intimidaciones de las que vienen siendo víctimas a través de las redes sociales.

Agregó que cuando iniciaron las amenazas lograron identificar uno de los perfiles de redes sociales y trasladaron toda la información a Policía y Fiscalía para que avanzaran en las investigaciones, sin embargo, a hoy no hay una respuesta contundente.

Uno de los mensajes que le han llegado por WhatsApp: “Perro que porque se puso de sapo no crea que se salvó y su alcalde vamos a quebrarlos”. Otro por Facebook: “A usted le hará falta quien lo cuide, bájele señor Nico no respondemos, no haga que le toque largarse de aquí, lo estamos viendo”.

El Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Quindío – SUTEQ, y la diputada Jessica Obando y el concejal Jonathan Rojo del pacto histórico rechazaron a la grave amenaza de la que fue víctima Carlos Andrés Sánchez García, activista social y militante del partido comunista colombiano, el pasado jueves 29 de mayo de 2025.

Según el denunciante un hombre encapuchado y con arma de fuego se le acerco y lo amenazó de muerte por su labor social y por eso llamo la atención de las autoridades.

La Defensora del Pueblo alertó sobre las dificultades en salud en el Quindío, la entrega de medicamentos una de las mayores problemáticas

En su visita al departamento, la defensora del pueblo Iris Marín instaló el puesto de mando unificado en salud para conocer de primera mano las problemáticas que viven los usuarios.

Explicó que en un diagnóstico realizado de la mano con las autoridades pudo evidenciar que la complejidad se centra en la ocupación hospitalaria que supera el 200% superando la capacidad instalada, también en la entrega de medicamentos que incluso resaltó es común a nivel país y finalmente lo que tiene que ver con el Fondo del Magisterio (Fomag).

En ese mismo sentido se refirió al cierre de la IPS Dumian Medical que les adeuda salarios a funcionarios reconociendo que el tema se debe a una problemática estructural del sistema por la financiación.

Sobre el puesto de mando unificado y su participación se pronunció el personero del municipio de Calarcá, Jorge Triana quien advirtió el colapso qué ha regresado en la entrega de medicamentos puesto que ya había sido subsanada la situación.

Alertó que la entrega de los pendientes es lo más complejo que se vive actualmente puesto que de 200 entregas quedan 50 pendientes y diariamente eso va empeorando el panorama.

Espera este tipo de espacios permitan mayor contundencia ante las falencias evidenciadas. Añadió que desde la personería realizan 15 tutelas diarias para garantizar la salud de los calarqueños.

Entre los compromisos asumidos en el PMU en salud está el de programar una jornada para la solución de los 800 casos de entregas pendientes de medicamentos y establecer una mesa de cumplimiento de compromisos de pagos a los hospitales en el marco de la comisión de moralización con la Nueva EPS.

Desde Armenia, la Defensora del Pueblo llamó al ministerio de justicia y a los alcaldes para que buscan soluciones financieras para poder suministrar los alimentos a los privados de la libertad en las estaciones de policía a partir del 1 de julio

De otro lado, la defensora dijo que en una reunión previa que sostuvo con el alcalde de Armenia y el gobernador del Quindío dieron a conocer su preocupación por la nueva normatividad que establece que a partir del 1 de julio deben encargarse las entidades territoriales de la financiación del servicio de alimentación de los privados de la libertad.

con el tema de alimentación, resaltó que todas las entidades deben ponerse al día en los planes de alimentación que radiquen ante el Ministerio de Justicia con el objetivo de identificar la capacidad que tienen y los problemas de financiación para entrar a operar un apoyo subsidiario.

En el Quindío continúan vigentes alertas sobre criminalidad organizada

Así lo dio a conocer en su visita al departamento, la Defensora del Pueblo Iris Marín, quien sostuvo que son cuatro alertas vigentes actualmente que están relacionadas con criminalidad organizada.

Fue clara que el Quindío es un territorio de paso de grupos armados ilegales que se están expandiendo en otras zonas del país por lo que están vigentes las alertas y también las recomendaciones correspondientes para las autoridades.

Recordemos que la alerta temprana reciente emitida por la defensoría tiene que ver con el uso de los menores de edad por bandas delincuenciales en los municipios de Calarcá, Montenegro, Quimbaya, La Tebaida y Circasia.

El director ejecutivo del comité de cafeteros del Quindío, José Martín Vásquez alertó porque el cambio climático en especial las lluvias de este primer semestre impactará en disminución de la cosecha cafetera de este año que se espera sea de 18 millones de kilos de café.

La Alcaldía de Armenia, a través de la Secretaría de Gobierno, adelantó un operativo de inspección, vigilancia y control a establecimientos comerciales del sector de Laureles, en articulación con la Secretaría de Salud y la Policía Nacional. En total, se requirieron diez establecimientos, de los cuales dos no cumplían con los requisitos estipulados en el artículo 87 de la Ley 1801 de 2016.

A los establecimientos infractores se les impuso orden de comparendo y suspensión de actividad económica por cinco y ocho días, respectivamente, conforme a lo establecido en el numeral 16 del artículo 92 de la misma normativa. Las faltas detectadas comprometen aspectos relacionados con condiciones sanitarias, licencias de funcionamiento y documentación obligatoria.

En el municipio de Montenegro es inevitable que se genere doble facturación a los usuarios del servicio de aseo, así lo manifestaron directivas de la empresa Área Limpia que junto con Urbaser prestan este servicio en esa localidad, aseguraron que las tarifas serán competitivas y que han mejorado el proceso de recolección de basuras en Montenegro.

En Armenia ya se han registrado 95 casos de la enfermedad de manos, pies y boca que afecta a menores de siete años de edad

A raíz del brote del síndrome que se ha registrado en la ciudad, el secretario de Salud César Rincón evidenció las acciones que han establecido para mitigar la afectación en los niños.

Sostuvo que en coordinación con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Secretaría de Educación han realizado las visitas a los establecimientos de Bienestar donde han encontrado más del 20% de los niños con sintomatología por lo que optan por el cierre preventivo con el aislamiento.

Reconoció la importancia de los grupos comunitarios puesto que fueron quienes evidenciaron como tal la situación lo que permitió las acciones inmediatas de seguimiento en los hogares infantiles de la ciudad.

Explicó que con corte a la semana pasada ya eran 95 casos en 21 instituciones la mayoría de Bienestar Familiar y una de la Secretaría de Educación

Inicia el ciclo 5 de pagos de Colombia Mayor en el Quindío, 23.119 adultos mayores recibirán el incentivo económico en el departamento, con una inversión superior a 2.900 millones de pesos.

La entrega de recursos inició este 4 de junio para los beneficiarios bancarizados, y continuará desde el 5 de junio hasta el 20 de junio para quienes reciben la transferencia a través de giro.

El Banco Agrario de Colombia y su red de aliados están a cargo de la operación de los pagos. Las personas pueden consultar la fecha exacta de cobro ingresando a: https://consultagiros.bancoagrario.gov.co/ConsultaPagos/ConsultaCM.aspx

¡Circasia Lista para su Festival “Huele a Café” este Fin de Semana! un evento que promete llenar de aroma y sabor este municipio quindiano. El festival, que se realizará este sábado 7 y domingo 8 de junio, contará con una variada programación diseñada para toda la familia y los amantes del café.

Según explicó Rodrigo Estrada Reveiz, director de la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, el evento incluirá actividades destacadas como el Coffee Party, una completa agenda académica, concurso de café pergamino y concursos infantiles.

En deportes, El Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Armenia (Imdera) realizará la decimotercera jornada de la Ciclovía Nocturna de 2025 hoy jueves 5 de junio en el barrio La Virginia, en una cita pensada para toda la familia, que tendrá lugar entre las 7:00 p. m. y las 9:00 p. m.

Según el director del Imdera, Wilson Francisco Herrera Osorio, la actividad contará con una variada programación deportiva, recreativa y cultural, diseñada para fortalecer la salud física y mental de los usuarios del sector, niños, niñas, jóvenes y adultos, quienes además serán protagonistas de la conmemoración del Día Mundial de la Bicicleta, celebrado el pasado 3 de junio.