La media maratón de Cali celebra sus bodas de plata

Este 29 de junio, Cali se prepara para recibir otra gran carrera deportiva, la new balance media maratón que celebrará su edición número 25, un evento que se convirtió emblemático para la ciudad y que ha dejado huella en el calendario deportivo.

Se espera la participación de aproximadamente 14.000 corredores, quienes llenarán de energía y movimiento las principales vías de Cali. Desde atletas élites hasta aficionados al running, todos se unirán en una gran celebración deportiva, además se esperan cerca de 300 extranjeros de 30 países para que hagan parte de esta experiencia.

Serán 3 distancias las que se correrán: 21k (distancia certificada por la World Athletics) 10k y 5k ideales para principiantes o aficionados al running. La salida será desde el estadio Pascual guerrero y finaliza en el parque de las banderas.

El 27 y 28 de junio se llevará a cabo la expo feria en donde habrá diferentes marcas que ofrecerán experiencias, además será la entrega de kits para los competidores desde las 10:00 a. m. hasta las 7:00 pm.

¿Cuál será el recorrido?

Para los 21 kilómetros el recorrido será de la siguiente manera: inicia desde el Estadio Pascual Guerrero – pasa por la carrera 36, calle 7, carrera 38, pasa por el centro comercial Palmetto Plaza hasta la calle 9 calzada oriental, carrera 66, calle 10 calzada central, por la autopista hasta la carrera 32ª, calle 9, carrera 32, calle 7, carrera 23 calle 5, carrera 1 el Bulevar del río, calle 15, av. 6N, calle 37 a N y se regresa por la av. 4N / calle 25N, av2N, calle 5, calle 6, carrera 34, calle 9 hasta el parque de las banderas.

Los corrales para el ingreso se habilitarán desde las 5:00 a. m. y a las 5:55 se cierran para iniciar la carrera a las 6:00 am, solo se darán 3 horas máximo para que los corredores lleguen a la línea de meta, es decir, que el tiempo límite de llegada será hasta las 9:00 am.

Los 10 k tienen el mismo recorrido hasta el Boulevar del Río; desde ahí, se regresan por el puente Ortiz, calle 12, av2N, calle 5, calle 6, carrera 34, calle 9 hasta el parque de las banderas.

Para esta carrera, los corrales se abrirán a las 6:00 am, a las 7:00 am se cerrarán y a las 7:15 se iniciará la carrera, los corredores tendrán 2 horas 30 min máximo, el tiempo límite de llegada será también a 9:00 a.m.

Los 5 kilómetros también manejan el mismo recorrido hasta la calle 7, de ahí se regresa por la avenida Roosevelt hasta el parque de las banderas.

Y a las 7: 15a.m. Se abrirán los corrales, a las 7: 50a.m. Se cerrará el ingreso a los corrales para que a las 8:00a.m se inicie esta carrera. Se dará 1 hora y 10 min máximo para que los corredores lleguen a la meta, el tiempo límite de llegada será a las 9:00a.m.