Todo listo para la carrera de obstáculos “La Batalla: La Ruta del Café”

El próximo domingo 8 de junio, a partir de las 7:00 am, el municipio de Trujillo será el escenario de una de las competencias más exigentes y emocionantes del calendario deportivo nacional: “La Batalla: La Ruta del Café”, una carrera de obstáculos de alto rendimiento.

¿En qué consiste la carrera?

La Ruta del Café es una carrera de obstáculos de 6 kilómetros de recorrido, que combina running con más de 30 desafíos físicos distribuidos a lo largo del trayecto. Los participantes enfrentarán entre 33 y 36 obstáculos, que incluyen:

Arrastres bajos sobre tierra y barro.

Cargas pesadas, como sacos y objetos de gran peso.

Trepadas por muros y estructuras.

Escaladas verticales con cuerdas.

Saltos de vallas.

Obstáculos de suspensión, estilo ninja track, que requieren fuerza en brazos y control corporal.

Pruebas de fuerza como empujar vehículos o levantar cargas durante el trayecto.

Esta disciplina conocida como OCR (Obstacle Course Racing) exige una condición física completa: fuerza, velocidad, resistencia, agilidad y mucha determinación.

La competencia contará con varias categorías para que atletas de todos los niveles puedan participar:

Categoría Open: Pensada para novatos y aficionados que quieren experimentar por primera vez este tipo de carrera

Categorías Competitivas Age Group: Divididas por rangos de edad y género (16-29, 30-39 y 40+).

Categoría Élite: Dirigida a atletas con experiencia previa y ganadores de las Age Group, así como competidores destacados del último año.

Categoría Élite Pro: La élite de la élite. Aquí compiten los 16 mejores atletas hombres de OCR (carreras de obstáculos) de la temporada 2024. Son deportistas de alto nivel con un rendimiento físico excepcional.

El evento contará con la participación de atletas destacados a nivel nacional e internacional, muchos de ellos miembros del reconocido Team Colombia de OCR, como el Sensei Alejandro Calderón, ganador del programa El Desafío de Caracol Televisión y capitán del equipo. También han participado otros reconocidos como Juan Gaspar, “el espiritista”, y “el criollo”.

Sandra Cardona, directora de la batalla la ruta del café comentó: “Están todos cordialmente invitados, si no quieren o no pueden o no se sienten capaz de hacer la competencia pueden venir a vernos, estamos aquí en el jardín del Valle del Cauca en Trujillo Valle en el Natural Box a cuatro cuadritas del parque principal. Es un campo de entrenamiento militar, es a campo abierto, es muy interesante y es un ambiente increíble.