Iván René Valenciano defendió a la Selección Colombia: “No está en ningún bache”

La Selección Colombia se juega un partido clave este viernes ante Perú en búsqueda de acercarse a la clasificación al Mundial. El combinado nacional llega a este encuentro con 4 partidos sin poder sumar de a tres, por lo que es necesario un triunfo ante el conjunto Inca.

En 10AM de Caracol, Iván René Valenciano defendió el presente del combinado nacional dirigido por Néstor Lorenzo asegurando que no está en ningún bache. Por su parte, viene de marcarle goles a Paraguay y ante Brasil, jugó, para su consideración, uno de los mejores partidos de los últimos meses, pero se perdió.

“Es un partido que Colombia lo toma con tranquilidad, pero con responsabilidad. A veces uno dice en el argot que hay cosas que le facilitan la nómina al entrenador, el entrenador tiene la tranquilidad de armar una nómina de acuerdo con lo que necesita. La tranquilidad del entrenador es que tiene una buena nómina”, inició diciendo sobre el amplio plantel con el que cuenta el técnico Néstor Lorenzo.

Julio Comesaña dio las claves para el triunfo de Colombia sobre Perú en Eliminatorias Sudamericanas

“Los últimos tiempos la selección no ha tenido un rendimiento parejo, si voy al de Brasil, que es de los mejores que le he visto en mucho tiempo. Colombia no está en ningún bache, lo que Colombia debe mantener es la tranquilidad y seguridad de saber manejar el resultado”, agregó.

Valenciano y su defensa a Barranquilla como sede de la Selección Colombia

“El estadio siempre va a estar lleno, más que todo, porque la selección une más allá de cualquier cosa, siempre quieres ir a un partido de la selección, porque es una fiesta y cuando juega la selección, mucho más. Tal vez no te encuentras una hinchada como la de Medellín, como la de los clubes, esa barra del aliento de tener una tribuna llena alentando, se vive una fiesta diferente, la fiesta se vive con mucha tranquilidad, con aplausos, no se ve esos cánticos, por eso siempre ha sido así”, comentó.

Posible alineación titular de la Selección Colombia para juego con Perú por Eliminatorias al Mundial

Cómo se vive ese día del partido en la interna

“Normalmente, siempre dan la mañana libre. Es como la tranquilidad de preparar el partid. En la época de nosotros uno estaba preocupado por entregar las boletas a los familiares, esas cosas pasaban siempre horas previas antes del partido. Hoy el jugador ya tiene todo organizado, tienen a la gente que les dan las boletas y están mucho más tranquilos, no atienden para nada. Tengo una buena relación con el profe Lorenzo y estos días le pedí una boleta para un amigo y se la dio. Demuestra que la selección está tranquila, de los dos partidos que tiene. Si en otro momento un entrenador no contesta, sería porque está asustado”