Docentes denuncian presunta humillación en protestas frente a la Alcaldía

Cúcuta

Siguen los reclamos de las docentes de la lista de elegibles preescolar 2023 que han adelantado protestas frente a la Alcaldía de Cúcuta desde hace una semana, ya que denuncian han sufrido atropello por parte de algunos funcionarios.

Afirman que el inconveniente radicó en los presuntos altos niveles de ruido por un reproductor usado en medio de su manifestación.

“Nos sentimos al día de hoy indignadas, con nuestros derechos vulnerados, pisoteados, ya que el día de ayer, personal enviado por parte de la subsecretaría de gobierno de la Alcaldía nos envió personal de espacios públicos para que apagáramos el pequeño bafle que teníamos con unos decibeles que no superaban más de 30, en lo cual manifestaban que estábamos contaminando de ruido a todas las personas que pasaban, a las personas que laboran allá adentro, lo cual es muy, muy falso” dijo a Caracol Radio Zayda Carrillo, docente afectada.

Denuncian que hasta el momento no han obtenido ningún tipo de atención desde la administración, y por el contrario se han sentido humilladas.

“Estamos protestando libremente, pacíficamente por nuestros derechos, es indignante la humillación por la que estamos pasando las docentes de lista de elegibles, no nos quieren escuchar, nos callan por todas partes, no nos prestan atención, el alcalde no se pronuncia, no se pronuncia absolutamente nadie” puntualizó Carrillo.