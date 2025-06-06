El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Al Oído | Round 2: Sarabia y Benedetti estratégicamente se vuelven a unir en recta final de Gobierno

Las rapiditas que debes saber Al Oído, con las que cerramos semana.

La representante Jennifer Pedraza reveló que el ministro del Interior, Armando Benedetti, la denunció por ejercer su deber y derecho como congresista: hacer control político. Olvida el ministro que el trabajo de los congresistas es cuestionar a funcionarios que, adicionalmente, tienen graves señalamientos y exigir que respondan. Esas jugaditas de intimidación no van.

Por otro lado: rifirrafe entre el expresidente Juan Manuel Santos y el ministro Benedetti. El primero dijo que el ‘Talón de Aquiles’ de este Gobierno sería el MinInterior, a lo que este contestó lo siguiente desde su cuenta de X (antes Twitter):

“De pronto usted dice lo que dice de mí por lo que denuncié sobre la campaña Santos en segunda vuelta y Odebrecht. Mirar YouTube 15 de noviembre y 5 de diciembre del 2017. Ahí están las claves del entramado de Odebrecht en Colombia. Fui el primero en decir todo lo que se comprobó judicialmente en el 2018”.

Con la que sí hay vientos de reconciliación es con la canciller Laura Sarabia: todos esos folders que tanto llamaron la atención y toda esa hostilidad son periódicos de ayer. Risas, abrazos y conversación amena fue como se mostraron en Cartagena. La que no está tan contenta con la reconciliación es la directora del Dapre, Angie Rodríguez.

Recuerden: no hay enemigos eternos en política y, estratégicamente, tal vez se dieron cuenta que juntos son más fuertes. Como diría Karol G: todo ese llanto por nada.

Al estilo del Chavo, del 8, que dicen una cosa y hacen otra: muy criticada la candidata Claudia López, quien por años estuvo en el partido Verde que nació, entre otras cosas, teniendo como principio la agenda ambiental.

La vimos muchas veces decir “¡No al fracking!”, y resulta que, en Asobancaria, anunció que sí lo haría en caso de llegar a la Presidencia en 2026. ¿A qué Claudia López se le puede creer?

El Consejo de Estado dejó en firme la designación de Sebastián Guanumen como embajador extraordinario y plenipotenciario en Chile. Explican que sí acreditó experiencia y, pese a no pertenecer a la carrera diplomática, su cargo es de libre nombramiento y remoción.

En épocas de podcast, llega uno nuevo: el expresidente Juan Manuel Santos está grabando la primera temporada, tendrá diferentes invitados, hablará de temas difíciles de país y tendrá como eje los desafíos de la paz.

La buena nota de la semana Al Oído

Durante los días 25, 26 y 27 de julio se llevará a cabo la edición XXIV de la Cumbre Latinoamérica en Nueva York, Estados Unidos. Allí será reconocido como política revelación del año el concejal de Bogotá, Rolando González.

Este evento destaca a líderes políticos de todo el mundo y concentra a grandes personalidades del mundo político y gobernanza.

Escuche Al Oído en La W:

