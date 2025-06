Presidente del Senado envió a la Registraduría el certificado de la votación de la Consulta Popular

Colombia

El presidente del Congreso, Efraín Cepeda, ya envió a la Registraduría el certificado de la votación en la que se hundió la Consulta Popular 1.0. en la plenaria del Senado, el pasado 14 de mayo.

El presidente del Congreso, @EfrainCepeda, envió a la @Registraduria el certificado de la votación del 14 mayo en donde se hundió la Consulta Popular 1.0. Esto ante el anuncio del presidente @PetroGustavo de decretarla, asegurando que no hubo pronunciamiento del Senado.… pic.twitter.com/wpmDbPYSfz — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) June 4, 2025

El documento, dirigido al registrador nacional, Hernán Penagos, señala que la consulta fue negada, a través de una votación nominal, con un resultado de 49 votos por el NO y 47 votos por el SI.

"Mediante la presente, en atención a la coyuntura actual, en mi calidad de Presidente del Senado de la República de Colombia, informo a su despacho que la “Solicitud concepto favorable del Senado de la República sobre convocatoria a Consulta Popular de carácter nacional” fue negada el día 14 de mayo de 2025, en Sesión Plenaria del Senado de la República, mediante votación nominal, con resultado de 49 votos por el NO y 47 votos por el SI, tal como consta en la certificación de dicha votación expedida por el Secretario General del Senado de la República“.

Frente al proceso que debe surtir la Registraduría en caso de que el presidente Petro llegue a decretar la consulta, Efraín Cepeda señaló que el registrador debería tener en cuenta todos los requisitos que se deben cumplir para emitir dicha normativa.

“Esa es una decisión de él, pero yo considero que pues él examina los requisitos que se cumplan, y uno de los requisitos es el visto bueno, la conformidad del Senado de la República y no existe, de manera que si no existe pues no puede haber consulta popular".

Agregó el presidente del Senado que en esta corporación se dará el debido trámite a la Reforma Laboral que iniciará su último debate la próxima semana e indicó frente a la consulta que “no vamos a aceptar que se dilapiden 800 mil millones de pesos para hacer campaña politiquera, eso es lo que quieren. Nosotros vamos a tramitar la Reforma Laboral, falta ver cuál es la postura del Gobierno, solo que ellos quieren persé la popular para hacer campaña a la presidencia”.