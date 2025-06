“No está en duda el cargo de Lorenzo como DT de Colombia”: Ramón Jesurun con Vanessa de la Torre

El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurun, dialogó con Vanessa de La Torre, directora de 10AM Hoy por Hoy de Caracol Radio. El dirigente se refirió a la continuidad de Néstor Lorenzo, una posible reelección como presidente de la FCF y el fútbol femenino en Colombia, entre muchas cosas más.

De igual manera, Jesurun expresó su optimismo y confianza en conseguir la victoria este viernes ante Perú, en un juego clave para la Selección Colombia en sus aspiraciones de llegar al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

¿Cuál es el rol de la mujer en el fútbol?

“Es un honor poder dirigir la mayor pasión que tiene una nación, en el caso nuestro de Colombia. No hay nada que genere más recreación al país, unido a ese fervor, que el fútbol. Por eso la responsabilidad es tan grande e inmensa. El fútbol ha cambiado, hoy la participación de la mujer es muy clara, enorme y está en permanente crecimiento. El interés que hay de la mujer aficionada es mucho y eso enaltece al fútbol”.

¿Por qué el fútbol despierta tantas pasiones?

“Me he preguntado eso muchas veces, hablando con gente de Conmebol, decía si nadie se hubiera inventado el fútbol, qué sería con la pasión de tantos millones de seres humanos en qué estarían esa disponibilidad de tiempo que le dan al fútbol. Ya sea viendo fútbol, jugando, en un estadio, qué estarían haciendo. El que inventó el fútbol y muchos deportes en general es un genio”.

¿Tiene cábalas para ver a Colombia?

“Los veo, a veces he pensado cambiar el estilo en la presencia de un estadio. Me pongo muy nervioso cuando juega la Selección, soy muy atemperado, pero por dentro manejo mucho nervio sobretodo previo a los partidos. Pero no tengo cábalas, eso sí rezo antes de los partidos”.

¿Su papel con las Selecciones?

“Yo no diría que poderoso. Cumplo mi misión y papel, estar pendiente de ellos, no solo la de Mayores. Estoy pendiente de todas las selecciones. Con un equipo de trabajo muy bueno que hemos formado y con el que tenemos un compromiso muy grande, absolutamente pendientes del más mínimo detalle para que las cosas puedan salir”

¿Cuál es su trabajo como presidente?

“Coordinar los viajes, transportes internos. Tenemos nutricionistas que les preparan a los jugadores la comida que necesitan de acuerdo a un estudio previo, el tema de los médicos, utileros, hotelería. Que los campos de entrenamiento sean perfectos, son inmensos detalles que complementan el cuerpo técnico, ellos si están al fondo de todo. Nosotros como directivos les facilitamos esos procesos para que no haya la más mínima queja de ningún detalle”.

¿Cómo ve el partido contra Perú?

“El partido que tenemos este viernes es muy duro y fundamental para nuestros propósitos. Uno maneja un estrés adicional a la carga adicional de trabajo cuando vienen los partidos y sobretodo uno como este que genera tanta responsabilidad para lo que todos pretendemos que es volver a la Copa del Mundo”.

¿La importancia del partido contra Perú?

“Si ganamos, las posibilidades de estar en el Mundial estarían muy cerca del ciento por ciento. Han sido unas Eliminatorias un poco raras, si las comparamos con las anteriores en cuanto al tema de puntuación. Hay tres grupos, uno que es el que componen Argentina (ya clasificado) y Ecuador; hay cuatro selecciones que seguimos, Brasil, Paraguay, Uruguay y Colombia, estamos a uno o dos puntos el uno del otro, pero quedan cuatro partidos de Eliminatorias, dos de local y dos de visitante, no tenemos margen de error. Todavía dependemos de nosotros mismos, por eso es tan importante sacar puntos en estos doce que faltan tratar de lograr mínimo 6 de ellos para tener la seguridad de estar clasificados directamente al Mundial, porque también hay un séptimo que va a un repechaje, al cual no queremos ir, porque queremos clasificar directamente”.

¿Cómo volver a ser la Selección de la Copa América?

“Es algo que nos hemos preguntado y lo hemos conversado con el profesor Lorenzo y él decía ‘los resultados no han sido buenos, pero el comportamiento en el campo de juego no han sido malos’. Nosotros perdemos una Copa América en tiempo extra; perdemos con Uruguay en Montevideo, hacemos el gol del empate en el minuto 91 y en el 95′ nos hacen el tercer gol; con Brasil faltando un minuto para acabarse el partido nos meten un gol que nos hace perder el juego. Estoy hablando de las tres selecciones más poderosas de Sudamérica, los tres partidos fueron en terreno de ellos, con Argentina fue terreno neutral. Uno dice, la Selección no viene jugando mal en los últimos cuatro partidos, pero si jugó muy bien antes de la Copa América y ese es el nivel y seguridad que tiene la obligación y compromiso que tiene el cuerpo técnico de regresarles a ellos y creo que se va a conseguir, para en estos cuatro partidos que vienen tener la claridad total del objetivo central que es estar en la Copa del Mundo".

¿Cómo está el grupo?

“Maravillosamente bien, ellos tienen un grupo muy homogéneo. Desde el punto de vista emocional se quieren mucho, hay muchísima unión. Tienen lo que nosotros hemos fallado históricamente en Colombia que es la estructuración y solidez mental, hoy en todas nuestras selecciones les hacemos un trabajo muy fuerte. Mucha conversación sobre la fuerza mental es fundamental, si tienes condiciones deportivas, técnicas, buen estado físico y tienes una buena condición mental para afrontar los partidos, todo tiene que salir muy bien”.

¿Problemas en el vestuario de Selección?

“No, no, no. Procuro estar la mayor parte del tiempo con ellos, voy al vestuario antes de que salgan al campo, cuando se acaba el partido sin importar el resultado bajo al camerino. Los veo, los observo y los miro y jamás he notado absolutamente nada. Lo que hay es un desahogo de rabia cuando los objetivos no se cumplen y cuando los teníamos a la mano. Me refiero a esos partidos donde nos hacen goles al último minuto, entonces ‘nos faltó’, ‘nos descuidamos’, gritan, pero eso es bueno porque demuestra un gran compromiso con la Selección, con la camiseta que llevan puesta. Pero de problemas personales o rivalidades nunca lo he notado”.

¿La Selección quedó mal tras perder Copa América?

“Creo que si los golpeó mucho. Hicimos una Copa América perfecta, rayando en lo perfecto. En el partido de la final, lo he mirado dos o tres veces y Argentina nunca fue mejor que nosotros, nunca. Fue un partido muy parejo, donde a la Selección le faltó un poquito de chispa, esa chispa que proliferó en los partidos anteriores y finalmente un error técnico en un momento determinado dio con la terminación del partido no a favor nuestro. Nos dio duro a todos, pero ellos están enseñados a superarlos, volvimos de Copa América, derrotamos a Argentina y Chile y desafortunadamente tuvimos los resultados que nos han comprometido un poquito en el tema de la tabla de posiciones y que vamos a empezar a superar el próximo viernes”.

Inconveniente con la justicia en USA

“Ese proceso afortunadamente (terminó), los 10 o 15 días siguientes se ensañaron conmigo en una forma cruel, yo diría que rayando en la perversidad. La gente, la opinión pública, algunos periodistas violentaron algo que es sagrado, que es la presunción de inocencia, yo sabía que no iba a tener ningún problema cuando se aclarara todo. Todo se aclaró cuando en la audiencia mostraron el video y el juez y el fiscal dijeron, ‘este señor no ha hecho nada, nunca tenía que haber sido detenido, nunca jamás’, y hubo regaños internos entre ellos. La prueba es que a los 30 días me quitaron los cargos. Fue una ligereza, a mi juicio, de las autoridades que en ese momento tenían un estrés muy grande por lo que había pasado en el estadio. Me tocó a mí estar en el momento desafortunado, la verdad lo superé, Dios es grande y quedó absolutamente claro que si hay una justicia que opera con rapidez es la americana y eso ayudó que mi problema quedara aclarado en forma contundente muy rapidamente”.

¿Por qué un Mundial en tres países?

“Es un Mundial donde la FIFA se juega un esquema y una estructura nueva para ser 48 equipos, los últimos Mundiales han sido de 32. Vamos a tener más partidos, se necesitan más estadios, van a participar el 20% o un poco más de equipos en ese Mundial. De aquí en adelante será de 48 equipos y se eligieron tres países que tienen una solidez en infraestructura, hotelería, conectividad aérea. Todo pinta que será un Mundial exitoso”.

¿Cómo espera que sea el Mundial desde lo político?

“Me alegra mucho que el presidente Infantino ha estado muy en contacto directo con el presidente Trump. Son muy cercanos y amigos, el presidente Trump que ha manifestado no saber mucho del ‘soccer’, como le llaman al fútbol en Estados Unidos, pero están comprometidos a entregar todas las facilidades y que el Mundial, no solo el de clubes, sino el de 2026 sea un éxito y no tenga ningún tropiezo”.

¿Los futbolistas sienten el apoyo de los hinchas?

“Pero clarísimo, el futbolista siente y le gusta cuando lo están apoyando, y le sirve mucho desde el punto de vista emocional cuando ven que hay una afición en un estadio que los está respaldando, los está animando y les está diciendo ‘”vamos, creemos en ustedes, vamos a ganar’. Claro que ayuda muchísimo”.

¿Por eso pesa tanto Barranquilla como sede?

“Barranquilla es una ciudad sui generis en Colombia, una ciudad que envuelve todo. Yo recuerdo que exfutbolistas grandes de este país me decían ‘cada vez que íbamos a jugar en Barranquilla, desde que se bajaba uno del avión, ya uno sentía la presión’, hablo cuando venían a jugar contra el Junior. Y me decían ‘apenas nos bajamos del avión, empieza todo el mundo a ejercernos presión’. Esta es una ciudad que no tiene tanto formalismo, muy espontánea, muy dicharachera y mamadora de gallo. Entonces le empieza a decir un maletero a un jugador, ‘mira, mañana te metemos tres goles’, el tipo dice, ‘yo a este tipo no lo he visto nunca, cómo me dice eso’. Uno llega a otras ciudades del país y es un respeto, aquí somos totalmente diferentes. Esa es una parte, pero la ciudad se envuelve. Hoy, a pocas horas del partido de la Selección Colombia, están todos los taxistas con la banderita de Colombia, todos tienen la camiseta de la Selección puesta, vayan a todos los almacenes, todo el mundo está con la camiseta puesta, eso no pasa sino en Barranquilla. Además, las autoridades, con el Alcalde y el Gobernador en la cabeza, complacientes en todo lo que uno pide. Es una facilidad absoluta para nosotros organizar partidos aquí y no hemos hablado de la parte fisiológica, donde cuando Barranquilla tomó poder como Selección jugando de local, sí, hay que reconocer que la mayor parte de jugadores, en esa época, vivían y jugaban en Colombia, hoy eso ha cambiado mucho, pero sigue pesando Barranquilla. Tenemos el estadio más grande del país y aquí todo es fácil y la gente se va contenta. La Selección es de todos, merece estar en todos los estadios del país y esperemos que ensanchemos todos los estadios del país, que los agrandemos para poder que la gente tenga la oportunidad de recibir a la Selección Colombia de mayores permanentemente. En Cali le dimos el honor de la Selección femenina y ahí la tienen, y la verdad, Cali se ha portado maravillosamente. No voy a nombrar a todas las ciudades, porque seguramente me va a faltar alguna, todas las ciudades tienen todo el derecho de tener a su Selección”.

¿Existe la posibilidad de que la casa de la Selección rote por Colombia?

“Por supuesto, eso nunca se ha descartado. El tema es que hoy, Barranquilla tiene las mejores condiciones; primero, el de mayor capacidad; segundo, tenemos esta sede deportiva en la que estamos hoy, que es un lujo para cualquier selección del mundo, en Bogotá también tenemos una sede muy bonita y tenemos proyecciones para hacer sedes en otras ciudades del país. Es que Colombia es un país de ciudades, por eso el fútbol no es tan fácil desarrollarlo como en otros países. En Paraguay, por ejemplo, el 99% del fútbol está en una sola ciudad. En la misma Argentina, que si bien tiene ciudades, el 90% del fútbol está en Buenos Aires. Lo mismo pasa en Chile, en Uruguay con Montevideo. Nosotros tenemos que fortalecer en infraestructura a muchas ciudades del país, para que el desarrollo del fútbol sea integral, rápido. Nosotros tenemos otra ventaja, que de acuerdo a la región, el biotipo del jugador sea diferente y necesitamos de todo tipo de atletas para conformar selecciones de fútbol en todas las áreas”.

¿El tema es de infraestructura?

“El tema hoy es, primero que Barranquilla se ha ganado un derecho, yo no la escogí como sede inicialmente, eso fue en el año 89, por iniciativa del profesor Francisco Maturana y el presidente de la Federación de ese momento y fue desde ese momento un éxito total Barranquilla, y aquí todos en este país lo que quieren, no tanto es ver a la Selección, quieren es ver a la Selección en un Mundial de fútbol, y hay que asegurarnos en buscar las mayores herramientas para que la Selección esté cómoda y esté en los Mundiales de fútbol”.

¿Si Colombia no gana el viernes queda en duda la continuidad de Néstor Lorenzo?

“El viernes no hay ninguna probabilidad que perdamos, sin subestimar a mi rival que es Perú, no está en la cabeza. Las estadísticas del profesor Lorenzo son muy buenas, si hablamos de cifras porcentuales, yo creo que él llega al 60 y pico por ciento. Yo no tengo ninguna duda que esta Selección, en cabeza de Néstor Lorenzo, va a llegar al Mundial de los Estados Unidos”.

¿El puesto de Néstor Lorenzo no está en duda?

“Absolutamente, no, tiene el apoyo total de nuestro Comité Ejecutivo”.

¿Qué les diría a los que dicen que Colombia debería tener un DT del nivel de Ancelotti?

“Son criterios. En el fútbol puedes opinar de todo y todo es válido. (Carlo) Ancelotti es un DT de unos quilates inmensos, yo creo que hoy es el técnico más laureado del mundo, por lo que hizo en un equipo tan poderoso como el Real Madrid y en otros equipos en Italia. Se lo lleva Brasil en un momento donde utilizaron muchísimos técnicos brasileños los últimos años y los resultados no fueron los adecuados, porque Brasil hace muchos años no es protagonista de un Mundial de fútbol, llegando a una final, y se la jugaron con uno de los mejores y vamos a ver cómo les va, ojalá les vaya bien”.

¿Qué jugador del mundo le gustaría ver en la Selección Colombia?

“Lo que pasa es que salen tantos jugadores. Yo tuve la oportunidad de estar presente en la final de la Champions pasada y ese Vitinha, creo que no tiene más de 1.62 de estatura, portugués, yo vi a ese muchacho y lo seguí todo el partido. Ese muchacho es un genio, me gustaría un jugador como ese, estaba arriba, abajo, defendía, creaba ocasiones de gol, y yo creo que ese jugador se va a pegar una valorizada en cuestión de horas. Hay jugadores hoy en el mundo muy buenos y en Colombia hoy tenemos jugadores muy buenos”.

Ni le pregunto cuál le gusta en Colombia porque no va a contestar

“No voy a contestar, pero tenemos muy buenos jugadores. A mí me encantó la Sub-20 que estuvo en el torneo de Caracas en enero, vi seis-siete jugadores ahí maravillosos; la Sub-17 que ahora acabo de que acabó de clasificar al Mundial y quedamos subcampeones. Nos metieron un gol faltando tres minutos para no obtener el título y hay muy buenos jugadores y jugadoras mujeres muy buenas. Somos el cuarto-quinto país del mundo que más jugadores y jugadoras estamos exportando”.

¿Siempre quiso estar en la cabeza del fútbol o qué otro deporte le gustaba?

“Yo jugué de todo, basquetbol me destaqué y alcancé a estar en la selección de mi departamento, jugaba fútbol, no jugaba mal, pero no tenía como destacar”.

¿Por qué terminó en el fútbol?

“Nunca me lo imaginé. Uno en la vida tiene que cultivar sueños, pero llegar a la presidencia de la Federación Colombia de Fútbol nunca lo pensaba, ‘eso es imposible’, decía, es como ahora ser Papa. Alimentando sueños, nunca me lo imaginé”.

¿Quiere volver a ser reelegido?

“Llegué haciendo un reemplazo, luego me han reelegido dos veces. No sé, estoy en una etapa donde mi madurez me da las dos posibilidades, de seguir o no, obviamente para lo primero se necesitan ganas, salud, que gracias a Dios la tengo, y el apoyo de los que al fin y al cabo toman la decisión, que son los dirigentes, tanto del fútbol aficionado, como del fútbol profesional”.

¿Por qué el apoyo del fútbol femenino no es igual al de los hombres?

“Ese es un tema que hay que explicarlo bien. El apoyo es total de la Federación, Dimayor y Difútbol. No hemos conseguido el apoyo de la prensa, la prensa no cubre los partidos del fútbol femenino, el patrocinio es escaso y eso indudablemente lleva a que la solidez económica del producto, exactamente lo que pasa en todos los países del mundo. En el 2023, las transferencias de jugadoras en el mundo, sumaron 3′500.000 dólares; en el mismo periodo, las de hombres sumó 7.000′500.000 dólares, y otras más, el Mundial de Australia femenino, los mismos 32 equipos, la misma estructura que el de Qatar, el de Australia dejó 0 pesos de utilidad a la FIFA; el de Qatar dejó 6.500′000.000 dólares de utilidad. Esta última, que es muy reciente y nuestra, acabamos de ser sede de dos Sudamericanos Sub-17 de la Conmebol, uno masculino y uno femenino. Los resultados de taquilla de esos dos torneos; el masculino dejó $1.100′000.000 y el femenino, con 10 partidos más, vendimos solo $88′000.000. La diferencia es patética, pero tiene una razón, el fútbol masculino tiene 130 años; el femenino tiene 35 apenas, vamos a escalar la cúspide con calma y seguridad, que el fútbol femenino va a tener unos picos desde el punto de vista empresarial desde un corto o mediano plazo".

¿Le gusta el VAR?

“El desarrollo tecnológico de todas las actividades que genera el mundo es galopante y el fútbol no se podía quedar atrás. Tú miras los partidos de la NBA y la tecnología que se aplica ahí es increíble, es imposible que haya un error, el fútbol tenía que llegar a ello. El VAR arrancó con unas reglas que yo creo que han sido más positivos, el impacto de la llegada no era fácil para un deporte que ha sido muy tradicional históricamente en sus leyes, era casi que imposible cambiar reglas en el fútbol. El VAR llegó para quedarse, me gusta, faltan muchas cosas por perfeccionarse, lo va a lograr, la tecnología cada día va a ser mejor, el recurso humano se prepara para utilizar esas herramientas tecnológicas”.

¿Los árbitros favorecen a los argentinos y los brasileños?

“Me he hecho esa pregunta muchas veces y yo creo que los respetan más. Cuando uno enfrenta a esos equipos, yo creo que hay un respeto a los equipos que han sido los más poderosos del mundo y dependiendo del árbitro, podría suceder eso. Hoy temas como el VAR y la televisión, han ayudado mucho para que eso suceda lo menos posible”.

¿Los jugadores pueden tener sexo a pocas horas de un partido tan crucial como el de Perú?

“No, porque están concentrados.

¿Pero es porque están apartados o usted no los deja?

“Yo no me meto ahí en nada, ellos cuando están en la concentración, yo solamente soy un invitado cuando llego, ellos pertenencen a un cuerpo técnico que es el que los guía, les hacen un cronograma de las actividades al día hora por hora, a mí me mandan la copia, pero no intervengo nada. Ellos tienen un programa diario para ellos”.

¿Ven a la esposa o novia?

“Hay momentos donde se les da el espacio para que sus familias los visiten en el hotel de concentración. Yo tengo algo claro que estos muchachos, la vida de sacrificios que tienen, si tienen muchos honores, dinero, son ídolos, pero lo que les cuesta lograr eso es mucho, el sacrificio es muy grande, durar 45 días, como en la Copa América. estando en una concentración es duro y eso a veces no se reconoce. Hemos evolucionado tanto que hoy hay mucho profesionalismo, no es solo el tema competitivo, sino lo que está alrededor, que es la disciplina, el ejemplo que tienen que dar ante los demás que eso hace posible que todo tenga que funcionar”.