La versión de Millonarios sobre la no convocatoria de Álvaro Montero a la Selección

La Selección Colombia se alista para su duelo frente a Perú en las Eliminatorias sudamericanas. El cuadro nacional está obligado a triunfar este viernes 6 de junio en el Metropolitano de Barranquilla para quedar ad-portas de la clasificación al Mundial del 2026.

Una de las principales dudas pasa por la posición de arquero titular, teniendo en cuenta que Camilo Vargas viene de una intervención quirúrgica en una de sus rodillas y no se sabe a ciencia cierta qué también se encuentre. Aunque se especulaba con que Álvaro Montero podría ser su reemplazo en el once de Néstor Lorenzo, el guardameta de Millonarios no fue citado y en su lugar aparecieron Kevin Mier (Cruz Azul) y David Ospina (Atlético Nacional).

Rumores indicaban que Montero no había sido llamado a la Selección a modo de castigo por los hechos ocurridos en Manizales el pasado 11 de mayo con la hinchada del Once Caldas e incluso se especulaba con un pedido expreso del mismo Millonarios para que su arquero no fuera citado teniendo en cuenta la premura de los cuadrangulares finales.

En medio de esto, Enrique Camacho, presidente de la institución, dio claridad al asunto al asegurar que en el club no hacen ningún tipo de presiones y mucho menos si fuesen para perjudicar el progreso de algún futbolista.

Versión de Millonarios sobre la no convocatoria de Álvaro Montero

Durante la presentación del nuevo patrocinador de Millonarios, evento realizado al norte de Bogotá, Enrique Camacho habló en rueda de prensa sobre los rumores que involucran al club con Álvaro Montero y su no presencia en la Selección Colombia para la doble jornada de Eliminatorias ante Perú y Argentina.

“Es totalmente absurdo (rumores de haber pedido que no se convocara a Montero). No es política nuestra hacer algún tipo de presiones y mucho menos a la Federación Colombiana de Fútbol“, empezó indicando el dirigente ante los medios de comunicación.

“Nosotros protegemos a nuestros jugadores y les damos la libertad para que tengan las oportunidades que les ofrezca el mercado y la oportunidad de ir a la Selección Colombia es una cosa muy grata para un equipo e importante para los jugadores”, complementó.

Y reiteró que el club no tiene nada que ver con la decisión de Néstor Lorenzo en no convocar a Montero: “Si lo llaman o no lo llaman, no es una decisión sobre la cual tengamos ningún tipo de injerencia, ni nos interesa hacer cualquier tipo de presión”.