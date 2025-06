Vicepresidente de la Federación Colombiana hizo una fuerte crítica al presente de la Selección

La Selección Colombia busca retomar el camino del triunfo y encarrilar la clasificación al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, cuando este viernes reciba a Perú en Barranquilla, por la fecha 15 de las Eliminatorias.

Tras el subtítulo de la Copa América y un invicto prolongado de la mano de Néstor Lorenzo, el combinado nacional acumula cuatro partidos consecutivos sin conseguir la victoria, sumando apenas un empate, en la más reciente jornada, cuando igualó 2-2 con Paraguay, tras estar 2-0 por delante en el marcador.

Vea también: ¿Qué necesita la Selección Colombia para clasificar al Mundial en esta fecha de Eliminatorias?

Dichos resultados y las malas presentaciones recientes, han generado un marco de duda y fuertes críticas en contra del entrenador argentino, incluso por miembros de la Federación Colombiana de Fútbol. Álvaro González, vicepresidente de la FCF, habló del mal momento.

¿Qué dijo Álvaro González?

“Yo no puedo creer que se juega una primera vuelta de una Eliminatoria muy bien, se termina en primer lugar de la tabla, segundo, y para la segunda vuelta, cero puntos. No creo que se les haya olvidado el fútbol”, comentó González sobre la actualidad de la Selección.

Al respecto, el vicepresidente de la FCF, añadió: “Soy un directivo más del Comité Ejecutivo que defiende sus proyectos y que pelea, simplemente veo que no se está funcionando en la misma forma que se operó y se actuó en la primera vuelta del campeonato. No porque al técnico se le haya olvidado de un día para otro lo que sabe, no sé si sea por el sistema de convocatoria, el sistema de microciclos, la clase de jugadores que convoca, si es que no está bien asesorado, qué será lo que pasa”.

¿Está en duda la continuidad de Néstor Lorenzo?

Álvaro González fue más allá e incluso dejó en entredicho la continuidad del técnico argentino. “Esperamos que el campeonato termine, miramos cómo quedamos nosotros en la tabla de posiciones y haremos una evaluación del Comité Ejecutivo que es el que toma en últimas la decisión”.

Próximos partidos de la Selección Colombia

Colombia enfrentará a Perú en Barranquilla este viernes a partir de las 3:30PM; mientras que el martes 10 de junior visitará a Argentina en Buenos Aires, de las 7:30PM, hora colombiana.

Rendimiento de la Selección Colombia en las Eliminatorias al Mundial 2026