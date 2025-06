Gremio transportador denuncia extorsiones a conductores por parte de comunidad indígena en bloqueos

Una grave denuncia ha realizado Juan Diego Ortiz, secretario nacional de la Confederación de Transportadores de Colombia.

Expresó que los transportadores que conducen por las vías nacionales en jurisdicción de Risaralda, no solo se tienen que preocupar por las horas que están detenidos en medio de los bloqueos de las comunidades indígenas, sino, que ahora deben alistar hasta 50 mil pesos para poder pasar por estos cierres.

Señaló el secretario Nacional, que tiene las evidencias, entre ellas, vídeos donde los transportadores le dan una suma de dinero al que tiene la vía cerrada para que lo deje continuar con su ruta.

“Nos preocupa la situación con las comunidades indígenas, que ya de protesta, se pasa a una extorsión; yo denuncié esto ante las autoridades, porque me parece muy lamentable y un hecho delincuencial de que estos señores estén pidiendo 50 mil pesos para dejarlos transitar, esto es un delito”, es lo que señala el líder transportador.

Agregó, que ya denunció el hecho penalmente, “yo mandé los vídeos, todo lo que ha acontecido de esta protesta, de estos señores que salen a justificar una cantidad de cosas pero por dentro no hacen si no delinquir, yo tengo que hacer las denuncias porque yo representó un gremio y no me puedo estar callado”.

Por último, manifestó el líder transportador que las autoridades ya tienen conocimiento de esto y están investigando lo acontecido.

Cabe recordar, que en los últimos días hubo un cierre en el sector de Remolinos, en la troncal de occidente, por parte de comunidades indígenas de Caldas y Risaralda.

En este cierre la comunidad grabó un vídeo donde uno de los indígenas le cobraba a motociclistas dinero para pasar el bloqueo.