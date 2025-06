Este viernes se celebran tres años de la entrega al país del Informe de la Comisión de la Verdad

Cartagena

La Corporación Humanas, la Red de Empoderamiento de Mujeres de Cartagena de Indias y Bolívar y el Comité de Seguimiento a las Medidas con Enfoque de Género de los Montes de María, en el marco de la conmemoración de los tres años de la entrega del informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad -CEV- convocan al evento “A tres años del informe de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad: 20 años juntas por la verdad”, a realizarse el viernes 6 de junio en Cartagena.

El evento será un conversatorio en el Centro de Formación de Cooperación Española y luego habrá una acción de calle en la Plaza San Pedro Claver en Cartagena.

Este tercer aniversario se destacarán los aportes de las mujeres en la construcción de la memoria histórica y la búsqueda de la verdad sobre los impactos diferenciales del conflicto armado interno en Colombia. Asimismo, se visibilizarán más de dos décadas de trabajo de las organizaciones convocantes en la investigación y documentación de casos, el acompañamiento psicosocial y el litigio en representación de las víctimas, en la búsqueda de la garantía de sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.

Un hito de esta trayectoria es el informe Violencia sexual contra niñas, jóvenes y mujeres en el contexto del conflicto armado en Montes de María y San Andrés de Sotavento, que entregó la Corporación Humanas a la Comisión de la Verdad como parte de un conjunto de ocho informes que documentaron más de 300 casos de violencia sexual perpetrada por diversos actores armados.

Más recientemente, en la región de los Montes de María, Humanas impulsó el proceso Acuerpar la Verdad, como una experiencia pedagógica, creativa y participativa que vinculó a quince mujeres integrantes del Comité de Seguimiento a la Implementación de las Medidas con Enfoque de Género -Comité de Montes-, con el fin de conocer los hallazgos del informe de la CEV, en particular del tomo Mi cuerpo es la verdad.

El Comité de Montes, creado en marzo de 2021, está conformado por lideresas sociales y defensoras de derechos humanos que hacen parte de nueve procesos organizativos de mujeres en la subregión: Supérate, Esfuérzate, la Asociación de Mujeres Víctimas con Visión de El Guamo, ASPROINPAL, la Consejería de la Mujer del Pueblo Zenú,

Levantémonos Mujeres, Mujeres en Pie de Lucha y la Red de Empoderamiento de Mujeres de Cartagena y Bolívar.En sus cuatro años de trabajo, el Comité ha publicado el informe Paz territorial, promesas por cumplir (2022), compuso y grabó la canción “Cántalo Mochuelo: ¿y qué paso” y grabó el documental “Mi cuerpo es la verdad”. En el último año logró la inclusión de 53 disposiciones con enfoque de género en varios planes de desarrollo territorial de la región montemariana, incidiendo así en la implementación de 48 medidas del Acuerdo Final de Paz.

Fecha: Viernes, 6 de junio de 2025

Conversatorio en Cl. 36 #2-74, Centro de Formación - Cooperación Española, Cartagena. 9:00 am - 12:00mAcción de Calle: En Plaza San Pedro Claver 3:00 pm - 7:00 pm

Organizaciones convocantes

La Corporación Red de Empoderamiento de las Mujeres de Cartagena de Indias y Bolívar es una organización feminista con 24 años de trayectoria en la defensa de los derechos humanos de las mujeres en su diversidad. A lo largo de su existencia, ha desarrollado acciones de incidencia para garantizar una vida libre de violencias, fortalecer la participación política de las mujeres, contribuir a la construcción de paz, defender el derecho a decidir y promover el reconocimiento del informe de la verdad en el departamento.

La Corporación Humanas Colombia es una organización feminista comprometida con la transparencia y la responsabilidad. Desde el año 2005 —es decir, desde hace 20 años— promovemos la garantía y el cumplimiento de los derechos humanos y la justicia de género para mujeres jóvenes y adultas en Colombia. Lo hacemos a través de propuestas de incidencia, investigación, formación y articulación con diversas actorías sociales.

A lo largo de estas dos décadas, han realizado aportes significativos al esclarecimiento de los hechos de violencia que han afectado a las mujeres en el contexto del conflicto armado colombiano. Entre estos aportes se destaca la entrega de siete informes a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, como resultado de procesos de documentación, investigación, acompañamiento territorial y del proceso pedagógico Acuerpar la Verdad.

Agenda del evento:

A tres años del informe de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad: 20 años juntas por la verdad

9:00 am - 9:40 am

Acto inaugural

Miguel González Gullón. Director del Centro de Formación de la Cooperación Española en Cartagena de Indias.

Adriana Benjumea Rua . Directora de la Corporación HumanasManuela Arvilla Herrera. Directora Red de Empoderamiento de Mujeres de Cartagena y Bolívar

10:00 am – 10:40 am | La verdad como reconocimiento, memoria y dignidad énfasis: destaca la verdad como un acto de reconocimiento y reivindicación de las víctimas.

Modera: Red de Empoderamiento de Mujeres de Cartagena y Bolívar

Intervienen:Salomé Gómez – Agencia para la Reincorporación y la Normalización y Ex coordinadora del Grupo de Trabajo de Género de la Comisión de la Verdad

Manuela Arvilla – Coordinadora, Red de Empoderamiento

Adriana Benjumea – Directora, Corporación Humanas

Alexandra Ariza - Articúlate por la Paz, Cartagena10:40 am – 11:00 am | Proyección audiovisual y expresión artística “Acuerpar la verdad” del Comité de Seguimiento territorial a la Implementación de las medidas con enfoque de género en Montes de María.

11:00 am – 12:00 pm | La memoria histórica para la no repetición Énfasis: La memoria histórica cumple un papel activo y transformador, al ser una garantía de no repetición y un pilar fundamental para construir la paz y prevenir nuevas violencias.

Modera: Corporación HumanasIntervienen:Wilson Castañeda – Comité de Seguimiento y Monitoreo a la Implementación de las Recomendaciones de la Comisión de la Verdad (CSM)Representante de Defensoría Delegada para la Justicia Transicional y el Derecho a la Paz Representante de Misión de Verificación de Naciones Unidas

12:00 pm - 12:15 pm | Palabras finales e invitación a encontrarnos a las 3 para asistir a la Acción de Calle en la Plaza San Pedro Claver