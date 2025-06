Día mundial del medio ambiente, 10 años de Marcha Carnaval Quindío, vida, agua, y territorio

Armenia

A propósito del día mundial del medio ambiente hoy jueves 5 de junio, el movimiento social Marcha Carnaval Quindío cumple 10 años en defensa de la vida, el agua y el territorio y por eso durante toda la semana están realizando jornadas, charas y talleres en torno a los conflictos socio ambientales que persisten en el Quindío y que terminará este viernes 6 de junio con la gran marcha que iniciará a las 2 de la tarde desde el parque Fundadores y terminará en la plaza de Bolívar de Armenia.

En los estudios de Caracol Radio Armenia en el noticiero del mediodía tuvimos como invitados a German Aristizábal y Luis Restrepo fundadores y líderes de este movimiento social y ambiental del Quindío.

¿Cómo Nació Marcha Carnaval?

German Aristizábal Puede ser un efecto de todo el trabajo histórico de muchos referentes del ambientalismo popular aquí en nuestro territorio de cantidad de espacios de pedagogía, de movilizaciones, de también trabajos académicos que se venían realizando históricamente aquí. Entonces, pues en el 2016 ya digamos que todo eso se condensa, confluye.

También hay que recordarlo siempre como respuesta de ese grupo de jóvenes y de referentes del ambientalismo popular ante el proyecto regional La Colosa de la Anglo-Gold Ashanti, un proyecto de mega minería de oro a cielo abierto que pretenden hacer aquí en la Cordillera Central de los Andes, porque eso, a pesar de que se ha luchado ya, se ha frenado muchas cosas, todavía hay muchas cosas pendientes por allí.

Luis Restrepo

No somos los mismos del 2016, pero muy reconfortante y muy gratificante el hecho de recorrer los municipios, de haber recorrido ya la marcha carnaval Quindío del 2016, de participar activamente, de reconocer ver las comunidades, de reconocer a las personas, de una historia de aciertos y desaciertos como todos los procesos humanos que tenemos en nuestro planeta, pero ha sido una escuela muy bella porque nos ha permitido consolidar nuestro propio proceso en el que el Quindío un departamento tan pequeño, pero al mismo tiempo el más de uno de los más desamparados con unas conflictos socio ambientales muy complejos y claros por el tamaño del departamento y la gran magnitud, lo sentimos a veces que nos desborda.

Pero bueno, acá estamos con la décima marcha Carnaval Quindío, lo que implica la décima, lo que implica 10 años de arduo esfuerzo, de acompañamiento de organizaciones socio ambientales de todo el Quindío, de los departamentos que nos rodean, porque lo que pase acá e impacta en el Valle, en el en Risaralda, en Tolima.

Y bueno, agradeciendo siempre también a los medios de comunicación, como comunicador social y periodista siempre llevando el mensaje de la importancia de los medios de comunicación para que conozcan lo que es la marcha carnaval Quindío, para que se construyan esos puentes, para que participen también ustedes como medios de comunicación en la movilización y en el ejercicio pedagógico que se va a realizar en la Plaza Bolívar el próximo viernes.

Conflictos socio ambientales en Quindío

German Aristizábal “este ejercicio cada vez es más pertinente, cada vez es más necesario, las amenazas, los impactos prevalecen, están latentes y es por eso que tenemos que seguir adelante con este ejercicio, nuestro trabajo pedagógico vamos al fondo del asunto y decimos que nuestra intención es sensibilizar al ser humano y despertar conciencia sobre la importancia de nuestros ecosistemas, los cuales son sagrados para la vida, sobre la importancia de nuestros bienes comunes naturales y desde esa conciencia.

Seguir confrontando también esa cultura politiquera y corrupta culpable de lo que está pasando y donde se toman decisiones, hablamos de esa de esas instancias político-administrativas, pues tristemente están vendiendo el territorio y nos han hecho mucho daño.

German Aristizábal y Luis Restrepo y los 10 años de Marcha Carnaval Quindío.

Sin embargo, paralelo a eso, también se trabaja mucho el tema de la transformación de nuestras prácticas cotidianas porque pues sería, digamos, un ejercicio incompleto nosotros hacer denuncias y reclamarles a algunos actores en ciertas instancias si nosotros no tenemos esas prácticas ecológicas. Entonces, es como una geometría, es toda una correlación. Exacto. Y es desde ahí que nosotros venimos trabajando, o sea, participación ciudadana, pero también transformación de nuestras prácticas.

Control social

Y desde esa participación ciudadana el control social para que esas grandes empresas, esas multinacionales y las instituciones, pues de alguna manera también despierten en conciencia y trabajemos unidos por el equilibrio ambiental

Reconocer el territorio

Luis Restrepo agrega “ha sido muy interesante en este proceso de comunicación y de periodismo ligado al tema ambiental y de la defensa del territorio, unos ejercicios muy interesantes que ya venimos haciendo desde hace un tiempito y es unos recorridos urbanos, es importante también el hecho de reconocer la ruralidad y lo hemos recorrido muchas veces en caminatas, en encuentros, pero también recorrer la ciudad de Armenia.

De hacer unos ejercicios que estén ligados al reconocimiento geográfico, al reconocimiento geológico, a cómo están los suelos que sostienen la ciudad de Armenia.

Haciendo ese recorrido por diversas quebradas, viendo el contexto de contaminación tan impactante que tienen la mayoría de quebradas en la ciudad, pero también es saber hacer ese reconocimiento de cómo reconocer el paisaje e identificar ver como esos proyectos de infraestructura, desafortunadamente, que nos han venido imponiendo a la fuerza en Armenia y el Quindío, nos están quitando el paisaje a la cordillera. Ya no podemos ver el paisaje hacia la montaña, algo también por salud mental, porque si nos quitan ese paisaje, ¿a dónde vamos a mirar? ¿Qué tipo de paisaje y de vista vamos a tener a la cordillera del Quindío? Entonces, venimos haciendo un ejercicio muy interesante de reconocer porque conocemos la ciudad, pero no la reconocemos, la habitamos, la recorremos todos los días el territorio, pero no lo reconocemos.

Agua, vida y territorio

Luis Restrepo de Marcha Carnaval

Ponemos en contexto eh finales del año 2018, la ciudad de Armenia se quedó 3 días sin agua, porque la ptar, la planta de tratamiento de aguas residuales de Salento se desbordó con toda la carga contaminante.

En una tierra que supuestamente somos estrella hídrica como lo es Salento, pero que sabemos es un es un tema muy complejo porque hablando otra vez del tema de las constructoras, si se hacen estos proyectos de gran infraestructura sobre humedales, sobre quebradas, sobre fallas geológicas, ¿qué más podemos esperar? O sea, hay una carga contaminante y de presión hídrica muy fuerte en Colombia.

Quién nos asegura que para estos pisos 15 hasta un piso 20, realmente va a llegar el agua. ¿Cómo estamos en tema de presión, en calidad, cómo adaptarnos también al cambio climático en un departamento que tiene un ecosistema tan vulnerable como el nuestro a comparación incluso de otros territorios en Colombia? Entonces, sin duda alguna, el tema del agua es fundamental.

German Aristizábal

Celebramos esa biodiversidad, esa riqueza natural desde la marcha Carnaval Quindío, digamos que esa es nuestra fuerza también y desde la celebración creativa, pacífica, consciente, fraterna, queremos también generar esa conciencia de la importancia de cuidar lo que tenemos, porque es una frase que está pues muy trillada como dice el dicho, pero nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y tristemente si nos vuelve paisaje, vamos en piloto automático porque el agua sale del grifo.

Pero si le preguntamos a cualquier oyente, a cualquier persona, ¿dónde nace el agua que toma, con la que se baña, con la que se toma los traguitos por la mañana, con la que hace el Sancochito?, no saben, no saben que viene de los pantanos del Quindío en el Gran Paramillo del Quindío, que es nuestro volcán y que es nuestra fuente de vida, que hace todo un recorrido por la quebrada Cárdenas, a San José, que después el río Quindío se junta con el río Navarro, Boquerón y que entonces ya llega aquí a la planta de tratamiento de agua potable de la del Regivit de la EPA y que hay toda una red de distribución, pero entonces que en Boquia, por ejemplo, empieza a contaminarse con toda la carga contaminante del turismo.

Entonces, hay un desconocimiento de la hidrología de nuestro territorio. Literal, no sabemos dónde estamos parados. Entonces, también el mensaje es para las instituciones educativas, las cuales van a participar en la marcha, en las estaciones pedagógicas, lo que nos tiene muy contentos, porque para nosotros incidir en esos componentes educativos es fundamental y ahí es donde se hace la transformación.

Mensaje educación ambiental

Y el mensaje es, reivindiquemos la educación ambiental, cualifiquémosla, démosle contexto territorial, porque es que seguimos como como decías ahora, con referentes ajenos, con referentes eurocéntricos, extranjeros, pero no no nos educamos y no nos proyectamos para resolver las verdaderas problemáticas que sufrimos.

Entonces, ahí es donde hay una desconexión. Lo mismo también no solo para la educación escolar, primaria y bachiller, sino también para la educación superior. La universidad del Quindío, que está haciendo todo ese potencial que tiene, un mensaje para sus programas de biología, trabajo social, comunicación social, artes visuales, literatura. Tantas tesis que están engavetas, tantos proyectos que están guardados, no se puede quedar en un ejercicio intelectual y académico. Tenemos que incidir en nuestras problemáticas en contra buscar alternativas y soluciones y todo conecta con el agua, con generar esa conciencia y también cuidarla.

En este momento hay un plan de saneamiento y manejo de vertimientos a cargo de la EPA y de las CRQ que casi que no se ponen de acuerdo, son solo por medio de una acción popular, que los obligaron y que tiene un rango de 30 años para ser construido.

Ahora están en fase de construcción de los colectores que lo que hacen es conducir todos los vertimientos hacia una petar, petar que aún no construyen en la Florida. El proyecto habla de construcción de varios kilómetros de colectores y de la construcción de dos petar, la Florida y el Verdún. La Florida aún no logran definir dónde va a quedar ubicada.

¿Cómo va a ser la macha del viernes?

Durante esta primera semana de junio hemos venido realizando la semana por el territorio de Vida Quindío, una serie de actividades en diversos municipios del departamento como parte de esa antesala en La Tebaida, Armenia Montenegro, Calarcá y Salento

Y ya el viernes pues tendremos la gran movilización a las 2 de la desde el Parque Fundadores estaremos saliendo en nuestra décima marcha Carnaval Quindío, y llegamos a la Plaza de Bolívar, donde entonces se va a hacer el circuito de estaciones pedagógicas.

Imagen de la Marcha Carnaval Quindío, 2025.

Allí estaremos con diferentes temas fundamentales, como lo son biodiversidad local y educación ambiental, historia, cultura, territorio y legado de la verdad, ordenamiento territorial y usos del suelo, impactos ambientales en el Quindío, participación ciudadana y control social, eco feminismo y relación mujer naturaleza, arte para la vida y el equilibrio ambiental, recreación y cultura deportiva, agroecología, soberanía alimentaria y alimentación consciente y una estación audiovisual donde queremos documentar el ejercicio y pues que quede mucho registro de toda esa fuerza social y de todo ese amor que le tenemos a este bello territorio.

¿Qué ha significado para Germán y para Luis La Marcha Carnaval

Germán Aristizábal

Qué pregunta tan bonita, mi hermano, realmente para mí es fuerza espiritual. Llegó en un momento a mi vida en el que estábamos como todos los seres humanos atravesando cierta crisis existencial, por decir así, porque nos reconocemos también en una realidad compleja y vamos buscando ese camino, esa identidad, Y nada, llega en un momento puntual donde, como decías tú ahora, hace años de todas maneras yo ya venía conociendo el territorio, me encantaba ir a acampar, ir al río, ir a los nevados.

Yo ya tenía ya venía como como sensibilizándome y cuando ya entonces entramos en materia de ver las amenazas sobre nuestro territorio, se da esa sincronía en 2016 donde éramos como 30 personas que en un ejercicio de conversatorio alrededor del fuego en la Universidad del Quindío en la plazoleta Jaime Garzón en abril del 2016 le dimos vida a este ejercicio y para mí digamos que fue eso, fue como poder enfocar mi vocación, poder ubicarme en el mundo y a partir de ahí soy una persona que más allá de los desafíos pues de cada día se siente realizada

Luis Restrepo

Marcha carnal Quindío ha sido sin duda alguna una escuela una escuela formativa, un espacio que nos ha permitido conocer a muchas personas del Quindío de los departamentos que nos rodean, de generar encuentros.

Además participar en la consulta popular en Pijao, que siempre, lo recalco, ha sido uno de los procesos más bellos que ha tenido eh el departamento del Quindío en la defensa del territorio de poder hacer investigación ya en el lugar, de recorrer la montaña, recorrer las quebradas, de generar alternativas desde nuestras propias herramientas comunicativas pedagógicas, valga la redundancia, aquí vamos ya con todo un proceso que seguimos compartiendo con la gente y haciéndole la invitación siempre para participar de la marcha carnaval Quindío.