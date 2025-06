Comunidad indígena Zenú reportó el crimen de un comunero en Anorí; un grupo ilegal lo había retenido

Anorí- Antioquia

Caracol Radio conversó con el señor Jaime Andrés Rivera Donado, Cacique Mayor del resguardo indígena Río Alto San Juan de San Pedro de Urabá, quien relató que cinco comuneros de esa habían sido contratados para adelantar obras civiles en zona rural del municipio de Anorí hacía ya varias semanas. Pero uno de ellos, quien además hacía parte de la guardia indígena, fue asesinado este jueves.

El Cacique Rivera manifestó que la víctima es Iván Causil, de unos 26 años aproximadamente, y que había sido retenido por un grupo armado ilegal de la zona, por ahora sin confirmar de quién se trata.

“Al mediodía nos reporta el hermano del compañero que llegó a un grupo armado y se llevó a tres de los compañeros de acá de San Pedro. Yo conversé con el hermano, con Jeison Causil, como a las 12 y 20. No hacía mucho que se lo habían llevado. Él me reportó de que se habían llevado al hermano y que empezáramos a movernos a ver qué podíamos hacer. A los 10 minutos me llamó, que había escuchado unos tiros y luego yo hablé otra vez con él y me dijo que sí, que ya habían ido otros compañeros a verificar y que lo habían asesinado”, manifestó el cacique mayor indígena.

Al ser consultado sobre si la víctima había reportado amenazas en su contra, el cacique manifestó que no, que incluso el pasado fin de semana había conversado con él, ya que había regresado al resguardo a visitar a su pareja sentimental, situación que ocurría con mucha frecuencia desde que había llegado al nordeste de Antioquia a trabajar.

“Pensamos que, porque entraba y salía, porque él venía a visitar a su compañera acá en el resguardo todos los fines de semana, pensamos que los grupos habían malinterpretado y por eso lo asesinaron. No, el fin de semana estuvo acá en San Pedro y hace tres días más o menos retornó a Anorí”.

Aprovechó para solicitar al gobierno nacional la protección de los demás indígenas que permanecen en la zona, que en total son cinco: cuatro de San Pedro de Urabá y uno de Arboletes, para que no ocurra lo mismo con ellos.

“Y que también le hacemos un llamado a los grupos armados que nosotros, las comunidades indígenas, estamos al margen de esa disputa territorial, de ese conflicto que ellos han tenido, que somos personas que trabajamos el territorio y trabajamos para sobrevivir en nuestras comunidades y no estamos metidos en estos problemas como para que nos estén matando”.

Caracol Radio consultó al señor alcalde de Anorí, Gustavo Silva, quien manifestó que él tiene el reporte del rapto y que están consultando lo ocurrido y que eso sucedió en la vereda La Florida.

Este hecho violento ocurre solo menos de 24 horas del accidente con una mina antipersonal que le ocasionó la vida a los menores de edad en la vereda Tacamocho de Anorí y que generó la visita al territorio del gobernador de Antioquia, donde informó que esa situación será denunciada internacionalmente por la violación al derecho internacional humanitario.