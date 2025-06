Buscan motociclista que agredió físicamente a un adulto mayor en Cali

Indignación en Cali ha causado la agresión que sufrió el señor Hugo Romero, un hombre de 70 años quien es reconocido en el gremio de los medios de comunicación local porque ha dedicado su vida a trabajar como camarógrafo.

Su historia conmueve, no solo por saber que es un gran ser humano, sino porque es un adulto mayor y su ataque se da en un estado de vulnerabilidad.

La agresión de la que fue víctima el señor Romero se presentó el pasado martes alrededor de las 10:00 de la mañana en la avenida cuarta norte con calle 18 cuando se dirigía a una cita en la EPS en la clínica Virrey Solís.

Don Hugo, iba por el andén, mirando hacia el suelo, cuando siente que le frena una moto al lado, él le llamó la atención al motociclista diciéndole “señor ponga cuidado” a lo que el conductor no reaccionó muy bien.

“De ahí para allá empezó el calvario porque el señor no le gustó lo que le dije. No le dije palabras fulgures, nada. Simplemente dije que tenga cuidado. El señor no contento con eso da la vuelta y empieza a decirme vulgaridades. Entonces, yo sigo. Entonces, al seguir él se baja de la moto y me espera adelante y me insulta y se baja con el casco y me agrede”, relata don Hugo.

El hombre le da un golpe con el casco, lo que le propina una herida que necesitó 15 puntos de sutura, “cuatro internos y 11 por fuera”, detalló Romero, además de los hematomas en el ojo izquierdo.

Como don Hugo iba solo a su cita, fue auxiliado por las personas que se encontraban alrededor y lo ayudaron a llegar a la EPS para ser atendido por urgencias, mientras que el agresor prende su moto y se va.

Hugo afirma que en ningún momento fue grosero con el motociclista que estaba cometiendo una infracción, sin embargo, le pide a las personas ser más tolerantes, apostarle al diálogo y no a las armas ni a los golpes que pueden quitarle la vida a alguien.

Ya la denuncia por lesiones personales sigue su curso en la Fiscalía y las autoridades conocen la placa de la moto. Por el momento se buscan imágenes den video de la zona para aportarlo como prueba.

Por otro lado, el abogado penalista Gean Carlos Guerrero Villegas, vinculado a la Secretaría de Movilidad, aseguró que desde la dependencia se comprometen a respaldar a don Hugo en la denuncia en la Fiscalía.

“Nos comprometemos enérgicamente a colaborar con la Fiscalía General de la Nación para que esta persona sea identificada y sea vinculada a un proceso penal donde deberá responder por el delito de lesiones personales dolosas agravadas por presentarse una perturbación funcional transitoria en el órgano visual del señor Romero y quien deberá afrontar una pena de hasta 10 años de prisión”, aseguró el abogado Guerrero.