Medellín fue escenario del Women Working for the World 2025

Women working for the world en Medellín.

Medellín acogió este 4 de junio una nueva edición del foro internacional Women Working for the World (WW4W), organizado por la Fundación Juanfe en el Centro de Eventos Forum de la Universidad Pontificia Bolivariana. Bajo el lema “The power of unity”, el evento reunió a más de 30 líderes del sector público, privado y social, con el propósito de visibilizar el papel transformador de las mujeres y promover acciones concretas frente a desafíos como la equidad de género, la sostenibilidad y el liderazgo con propósito.

Catalina Escobar, presidenta de la Fundación Juanfe, abrió el encuentro con una reflexión que marcó el tono del foro: “La gente llega a inspirarse, aquí uno se ríe, llora, se cuestiona y lo más importante: se te mueve la silla, porque aquí debes salir diciendo ‘¿qué puedo hacer yo para mejorar a mi país?’”.

Uno de los temas centrales fue la vulnerabilidad de las mujeres, especialmente las adolescentes, que enfrentan condiciones de pobreza, violencia y exclusión. Catalina Pimienta, directora ejecutiva de la Juanfe, señaló que el 57% de las beneficiarias del programa presentaba ideación o intento suicida, y más del 40% había sido víctima de algún tipo de violencia.

“Somos conscientes y creyentes de que trabajar con madres adolescentes es clave para romper ciclos de pobreza. Les damos una oportunidad educativa y las reparamos psicosocial y psicoemocionalmente”, explicó Pimienta.

Desde el sector público, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, destacó la participación del departamento en programas de cuidado: “Las mujeres enfrentan no solo violencia en sus hogares, sino también brechas en participación laboral y oportunidades. Tenemos que cerrar esas distancias”.

A su vez, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, expresó el compromiso de la administración con iniciativas como las de la Juanfe: “Esa es la manera de superar realmente la pobreza también en nuestros territorios. Las mujeres toman decisiones. Por ejemplo, en nuestro gobierno más del 50% de los cargos del nivel directivo está ocupado por mujeres. Y no que, porque lo diga una ley o por un tema de cuota de género, sino por sus capacidades. Aquí creemos en las mujeres”.

WW4W

Paneles sobre salud mental, liderazgo rural femenino, juventudes excluidas del sistema educativo y laboral (los llamados “ninis”), y equidad de género en el ámbito corporativo, marcaron la agenda del día. También hubo momentos únicos como una meditación colectiva, el testimonio de una joven beneficiaria de la Juanfe, y conferencias de alto impacto a cargo de Efrén Martínez y Armando Romero, quienes hablaron sobre propósito, gratitud y liderazgo desde la experiencia personal.

En Antioquia, una de cada seis niñas es madre antes de los 16 años, lo que agrava los ciclos de pobreza, según la fundación. Frente a esta realidad, el foro se consolidó como una plataforma para alzar la voz y comprometer voluntades por una sociedad más equitativa.