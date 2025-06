Hoy se define si el gremio de transporte de carga se va a paro o no

Tunja

El presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros, el duitamense Alfonso Medrano, aseguró que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Transporte, los tiene abandonados ya que, según él, en varias oportunidades han intentado reunirse con la ministra, pero ella no los atiende, es por esto que se está pensando llevar a cabo un paro nacional.

En principio se había indicado que el cese de actividades por parte del gremio de transporte de carga se iba a realizar solamente en los departamentos de Nariño y Cauca, pero al no tener una respuesta positiva por parte de la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas Mantilla, se está analizando llevar a cabo en todo el país el próximo 16 de junio.

“Esta decisión de realizar un paro nacional se debe a que la ministra de Transporte María Fernanda Rojas no nos ha atendido y vemos con preocupación que los acuerdos que hicimos hace un año con la anterior ministra, María Constanza García, no se han cumplido y la situación para los transportadores no ha cambiado en nada”, indicó Alfonso Medrano.

De acuerdo con el líder del gremio, la inseguridad en las carreteras del país es uno de los puntos que no se le ha dado relevancia.

“En la vía Panamericana continúan los atracos, se siguen robando los camiones o las mulas que llevan mercancía, siguen matando a los conductores, los indígenas bloquean las vías y no existe seguridad alguna. Pero esto no solamente pasa en ese corredor vial, también está pasando en otras vías nacionales. Por otro lado, se están cobrando peajes en vías que están sin terminar y otros temas que no se han cumplido”, dijo Medrano.

En el transcurso de este miércoles 4 de junio se realizará en la ciudad de Pasto, Nariño, una reunión por parte de la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, el ministro de Defensa Nacional, Pedro Arnulfo Sánchez, y el gremio del transporte donde se analizarán varios temas.

Al término de esta reunión se conocerá la decisión de la Asociación Colombiana de Camioneros si se van a paro o no.