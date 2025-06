EMCALI alertó de una página ilegal para pagos que parece igual a la original de Empresas Municipales

Empresas Municipales de Cali – EMCALI, identificó una página web falsa que simula el portal de pagos de la página original de la empresa, donde los usuarios pueden hacer sus pagos en línea.

Aclaran y piden a los usuarios que detallen el link de la página, ya que la falsa es emcalipagos.com, mientras la original de EMCALI es pagos.emcali.com.co.

Cabe aclarar que, no hay un ataque cibernético, el sitio no ha sido vulnerado ni presenta fallas en su seguridad, sino que hay una suplantación de la página, ya que en la página original se puede hacer los pagos como de costumbre, sin embargo, las personas deben estar atentas a no cometer un error al entrar al sistema a realizar sus pagos.

Adrián Iriarte, gerente de Área de Tecnologías de la Información de EMCALI, explicó que sólo hay una plataforma de pagos “hemos detectado la existencia de un portal web fraudulento que está suplantando nuestra imagen institucional con fines engañosos. Queremos recordarles a todos que el portal y la única plataforma oficial para pagos en línea es pagos.encali.com.co”

Esta situación ha sido identificada a tiempo y ya está siendo investigada por las autoridades.