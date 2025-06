Llega una nueva versión de Expovivienda en Tunja, del viernes 6 al domingo 8 de junio

Tunja

La gerente de Camacol Boyacá-Casanare, Ana Elvia Ochoa, confirmó en Caracol Radio que Expovivienda será del viernes 6 al domingo 8 de junio en el centro comercial Viva Tunja, de 10 a.m. a 8 p.m. La feria estará recargada de proyectos, de agenda académica y de eventos.

Expovivienda 2025 tendrá 24 stands, con proyectos de vivienda VIS y no VIS, ofreciendo locales, oficinas, lotes, casas prefabricadas y toda la información de subsidios de la caja de compensación y la financiación de entidades financieras. «Hemos diseñado una agenda académica para orientar a los compradores de vivienda sobre las mejores oportunidades y los beneficios que ofrecen las diferentes entidades, porque estarán también el Fondo Nacional del Ahorro, Ecovivienda, la Alcaldía de Tunja, para dar mucha orientación al comprador de vivienda. Queremos invitar desde Camacol Boyacá-Casanare a toda la ciudadanía de Tunja y de los alrededores, de Paipa, de Duitama, porque tenemos también proyectos de esas zonas, para que nos acompañen y disfruten la feria», comentó Ana Elvia Ochoa.

Aseguró que habrá muy buenas ofertas porque la condición para los expositores es que brinden una amplia gama de proyectos, en diferentes ciudades, a precios más económicos que en las salas de ventas: «pueden evitarse mucho tiempo buscando por diferentes partes, porque allí en la plazoleta del Viva hay una muy buena información agregada de proyectos, financiación, subsidios y orientaciones al comprador de vivienda, en un solo sitio», confirmó la gerente de Camacol Boyacá-Casanare.

Y esta feria es una estrategia para contrarresta la difícil situación del mercado de vivienda en el departamento de Boyacá, porque según indicó la gerente Ochoa, se han tenido bastantes dificultades por la asignación de subsidios por parte del Gobierno Nacional. Sin embargo, el mercado que ha repuntado un poco ha sido el mercado No VIS, que ha presentado un crecimiento que no se daba desde hacía varios años, «entonces allí en la feria precisamente tendremos incluso consejos sobre si conviene más una vivienda No VIS o una VIS, de acuerdo a la capacidad familiar, a lo que las personas estén buscando; la idea con esta feria es dar una señal de reactivación para que la gente se anime a comprar vivienda, pese que hay algunas situaciones coyunturales difíciles, pero la vivienda siempre es una excelente opción de inversión, porque no solamente puede ejercer una renta para los que la buscan como una fuente de inversión, sino que la vivienda se valoriza año tras año y esa valorización es importante, en materia de crecimiento patrimonial».

Camacol realiza la feria en alianza con la Alcaldía de Tunja, Activa-t, Ecovivienda, Comfaboy, Fondo Nacional del Ahorro, Confiar y las entidades financieras.

Cabe resaltar que en el último reporte de estos últimos cuatro meses, el municipio que mostró crecimiento en vivienda fue Tunja, los otros municipios en vivienda VIS. «La capital boyacense repuntó un poco en vivienda No VIS, pero en el agregado final la vivienda tuvo un decrecimiento, una pérdida, pero Tunja ha logrado recuperarse considerablemente respecto a los otros municipios», agregó la gerente de Camacol Boyacá-Casanare.

Sogamoso que venía teniendo un muy buen comportamiento en los primeros meses del 2025, no ha seguido por la misma línea, principalmente porque la plataforma de subsidios de Mi Casa Ya, está bloqueada y no está recibiendo nuevas postulaciones: «adicionalmente este año ya no hay cobertura a la tasa de interés, entonces eso es como una respuesta a esa condición, pero esperamos que la situación a largo plazo presente mejores condiciones y que familias que de pronto compraban con subsidio, puedan buscar otras alternativas para comprar con otros subsidios de la caja de compensación o con otros arreglos familiares para poder reunir las condiciones y comprar vivienda», puntualizó Ochoa.