“Él no es víctima, es el victimario”: Fiscalía niega abandono a Olmedo López por caso UNGRD

Este martes 3 de junio, la Fiscalía respondió al reclamo que hace Olmedo López luego de que le fuera negado el preacuerdo con el que pretendía una rebaja de pena por haber liderado la ‘empresa criminal’ que desfalcó a la Unidad de Gestión del Riesgo -UNGRD-.

En una carta de 11 paginas, López manifestó su indignación por la falta de apelación a la anulación de su preacuerdo: “Tras la improbación del preacuerdo, no solo vi cómo se desmoronaba una esperanza jurídica, sino cómo se desvanecía el respaldo que, como testigo colaborador, esperaba recibir del ente acusador. La ausencia de apelación por parte de la Fiscalía no fue solo una decisión procesal: fue un silencio que grita, que deja al colaborador sin escudo frente a quienes fueron señalados por su voz”.

La fiscal a cargo de la investigación, María Cristina Patiño niega que lo hayan abandonado judicialmente.

“No puede tener tratamiento de víctima. Él es el victimario y además un victimario confeso”, advirtió Patiño.

Y agregó: “Lo que ustedes presenciaron en esa audiencia fue el control de legalidad del preacuerdo. Allí no es donde Olmedo se compromete a servir como testigo es en el otro, en el principio de oportunidad, entonces no es justo, ni es jurídicamente correcto que el señor salga a afirmar que lo dejamos solo cuando él ha servido de testigo, porque en virtud del preacuerdo no ha servido de testigo, eso ocurre en virtud de un principio de oportunidad", explicó.

Patiño manifestó que el exdirector de la UNGRD se ha negado a concretar la negociación judicial: “desde marzo está dispuesta la matriz de colaboración para la firma del señor Olmedo López y a la fecha no ha firmado. No entiendo en verdad cómo se queja de la falta de apoyo de colaboración de la fiscalía cuando él tampoco ha cumplido su compromiso".