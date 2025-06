“Las versiones policiales no me convencen”: Petro pide no descartar posible plan de atentado

Colombia

En un nuevo pronunciamiento en sus redes sociales, el presidente Gustavo Petro dijo que no está convencido de las versiones que entregaron la Policía Nacional y la Secretaría de Seguridad de Bogotá frente al hallazgo de dos lanzacohetes en el centro de la capital, en las que descartaban que hicieran parte de un eventual plan para atentar contra el mandatario.

“Estas son cosas que ya el pueblo colombiano debe saber. No sé el objetivo de los antitanques y las versiones policiales no me convencen. ¿Qué hace la policía con armas antitanque? Pero el tema es que no es la primera vez que se demeritan las amenazas por parte de policía y prensa”, comenzó señalando en respuesta al secretario de Seguridad, César Restrepo, quien afirmaba que se había tratado de una persona con un familiar en las Fuerzas Armadas, que tiró estos equipos a la basura.

Petro hizo un recuento de los presuntos planes de atentado que previamente se habían conocido y aseguró que “el atentado del 20 de julio fracasó porque cambié el lugar de la marcha, se descubrieron las volquetas que iban a ser llenadas de explosivos, guardadas en un barrio extremo de Bosa, se llevaron a el codito, para ponerlas en la carretera a la Calera por donde pasaba”.

Por ello ha dicho que “ahora tenemos este nuevo dato que hay que investigar”. Mencionó que “la junta del narcotrafico tiene sede en Emiratos Árabes Unidos y es una multinacional del narcotráfico, integrado por mafiosos de varias nacionalidades. En mi opinión es la organización más poderosa de la cocaína a escala mundial”.

Acusa a este grupo de tener “fuertes relaciones con politicos, la fiscalía y entra en la policía”, por lo que aseveró que “desde que presioné el cambio en la Fiscalía, decidió mi muerte. La Fiscalía ha encubierto asesinatos de la junta del narcotráfico en Colombia, específicamente el asesinato del fiscal paraguayo (Marcelo) Pecci”.