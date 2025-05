Grave falla en la línea 123 de Neiva: ciudadanos sin atención en emergencias

NEIVA

La línea de emergencia 123 en Neiva no está operando adecuadamente. Hoy, desde la Personería, se evidencio graves falla. Una persona que se descompensó en plena cita de atención, al parecer por una crisis epiléptica, no recibido atención médica pese a múltiples llamadas. Más de una hora después del primer reporte, no llego ninguna ambulancia ni autoridad competente.

No es un hecho aislado. A diario, se reciben denuncias similares por parte de la ciudadanía. Siempre afirman que el sistema funciona correctamente, pero la realidad es otra. Luego de marcar por cerca de una hora a la línea 123 no respondieron de manera oportuna ni eficiente. Esta negligencia pone en riesgo la vida de los habitantes de Neiva.

El personero de Neiva, Jerson Bastidas, comento que “solicitamos de manera respetuosa pero urgente al señor alcalde y a la Secretaría de Salud del municipio que tomen medidas inmediatas. Es inaceptable que recursos públicos estén siendo desperdiciados en un servicio que no cumple su función. Si los funcionarios o contratistas a cargo no están cumpliendo, se deben tomar decisiones contundentes”.

¿Hasta dónde llegaran las investigaciones?

Así mismo, el funcionario, expreso que llegara hasta las últimas consecuencias, para esclarecer esta situación. Es necesario investigar qué está fallando en el sistema de atención de emergencias. La ciudadanía merece respuestas y, sobre todo, atención oportuna ante cualquier eventualidad de salud.