Atlético Nacional vs. Once Caldas: Hora, estadio y cómo seguir el partido de Cuadrangulares finales // Caracol Radio

Este sábado 31 de mayo inician los cuadrangulares finales de la Liga Colombiana con los encuentros del grupo A, que tendrán a Junior vs. Tolima y DIM vs. América como los encuentros del día, por su parte, el grupo B, que integran Millonarios, Nacional, Once Caldas y Santa Fe, jugarán el domingo 1 de junio.

El cuadro ‘verdolaga’ protagoniza, junto a Once Caldas, el duelo por campeones de Copa Libertadores, siendo una prueba de fuego para ambos equipos, que, además, siguen en camino en competencias internacionales, Nacional en Libertadores y el ‘blanco blanco’ den Copa Sudamericana.

Tanto para ‘verdes’ como para ‘blancos’, comenzar con una victoria es fundamental de cara a las aspiraciones para clasificar a la gran final del fútbol profesional colombiano, pues es bueno recordar que en el grupo B el equipo que cuenta con la ventaja deportiva es Millonarios, por lo que es imposible igualar en puntos con el cuadro ‘embajador’.

¿Cómo llega Atlético Nacional a las finales?

El cuadro ‘verdolga’, actual campeón de la Liga Colombiana y de la Copa nacional, viene atravesando una racha negativa, pues en el cierre de la fase todos contra todos, cosechó dos derrotas en las últimas dos jornadas, contra Águilas Doradas y Junior de Barranquilla, este último partido disputado en Medellín y que significó el final de una racha de más de un año invicto como local por Liga.

En el ámbito internacional, el cuadro ‘verdolaga’ logró clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores de América, en un grupo en el que culminó segundo, por detrás de Internacional de Porto Alegre, pero por delante de Bahía de Brasil y Nacional de Uruguay; no obstante, de los seis partidos disputados, cayó en todos sus tres encuentros de visitante y tan solo obtuvo la victoria actuando como local.

¿Cómo llega Once Caldas a las finales?

Por otro lado, el cuadro ‘blanco blanco’ de Manizales fue el último clasificado a las fases finales de la Liga Colombiana, esto luego de vencer a Deportivo Cali en la infartante jornada 20 del torneo.

En Copa Sudamericana, Once Caldas culminó la mejor participación de equipos colombianos en torneos Conmebol en 2025, por lo menos en cuanto a resultados, pues sumó 12 puntos en su grupo, eso sí, terminó segundo, por detrás de Fluminense, quien lo superó por un solo punto.

Hora, estadio y cómo seguir el partido de Cuadrangulares finales

El compromiso tendrá como escenario deportivo el estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín, y el balón rodará sobre las 8:15 p.m., el encuentro lo podrá seguir a través de Caracol Radio y el fenómeno del fútbol, además del portal web.