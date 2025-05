Reacciones del sector político boyacense, a la decisión de Carlos Amaya de seguir como gobernador

El gobernador generó expectativa de una posible pre candidatura presidencial y finalmente confirmó que no la hará. Foto | Facebook de Carlos Amaya

Tunja

En 6AM Caracol Radio con Gustavo Gómez, el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, confirmó que permanecerá en el cargo, después de que anunciara el 3 de abril que iba a tomar una decisión trascendental, que solo hasta hoy se conoció.

Ante este pronunciamiento, ya varios políticos han reaccionado.

Ciro Ramírez, senador del Centro Democrático: «es el derecho de las cosas. Si una persona ha sido elegida por un periodo fijo de cuatro años, creo que se debe honrar y respetar la confianza depositada de los electores. Si uno renunciara y utilizara un cargo como trampolín para otra cosa, sería defraudar la confianza de los electores. Así que aquí no hay nada que celebrar, simplemente es el derecho y el respeto a todos los boyacenses que el señor gobernador termine su periodo».

Eduar Triana, representante a la Cámara del Centro Democrático: «me parece muy bien porque la responsabilidad que él asumió frente al departamento, frente a todos los boyacenses, es muy grande. Si bien es cierto la visión presidencial del señor gobernador es importante, Dios le dio la oportunidad de volver a dirigir nuestro departamento, un departamento con muchas necesidades, un departamento que planteó un plan de desarrollo de la Boyacá grande y que se tiene que cumplir».

Maryory Ortiz, diputada del Pacto Histórico (en idependencia): «realmente siento que Carlos estaba haciendo de su escenario, un manejo mediático, de tratar de posicionarse en los escenarios nacionales para mejorar su imagen ante la prensa. Para mí, era de esperarse esta decisión de no renunciar, creo que él más que nadie sabe que el pueblo boyacense no hubiese estado de acuerdo con que dejara el periodo de gobierno y que sometiera al departamento a elecciones atípicas».

Román Ortega, diputado del Partido Verde: «era una difícil decisión y contar con esta confirmación de que va a continuar como gobernador, me da gran alegría. El plan de desarrollo del departamento, está por alrededor de casi 10 billones de pesos, una meta altísima que lo compromete con un gran trabajo»

Armando Quiñones, diputado del Centro Democrático (coalición): «está haciendo lo que justamente los boyacenses le han encomendado en este cuatrienio, el periodo constitucional como gobernador. Hoy nos sentimos orgullosos de que haya ese cumplimiento a la palabra de que él estaría los cuatro años defendiendo un plan de desarrollo, un programa de gobierno y dando lo mejor para sacar nuestro departamento adelante»

Carolina Espitia, senadora del Partido Verde: «seguramente este será el preámbulo de lo que esperamos construir con miras al mediano y largo plazo para poderle no solo servir al departamento de Boyacá, sino plantear la capacidad que tenemos de poderle aportar al país».

Wilmer Castellanos, representante a la Cámara del Partido Verde: «sin duda alguna pues una decisión muy compleja; la tentación estuvo, motivada por muchos paisanos de Boyacá, por paisanos que viven en otros departamentos (...) porque vieron en Carlos Amaya, ese líder que puede unir con quién se puede hablar, con quien se puede concertar y quién puede disminuir la polarización que hoy vive nuestro país».