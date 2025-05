Otrosí Ecopetrol-Covington & Burling LLP, ¿Qué hay detrás del contrato y de su propósito? 

En Hora20 una mirada a la realidad de Ecopetrol, los posibles cambios en la presidencia, una renuncia, los escándalos por un millonario otrosí y el uso de ese contrato para hacer interceptaciones a los funcionarios de la petrolera. El debate sobre lo que esto implica para la reputación de Ecopetrol, lo que significan estos cambios y sobre cómo enfrentar esta compleja situación. Después, el adelanto de impuestos, el impacto que tendrá en varios sectores de la economía y en las finanzas del Estado a futuro. Al final, los que se empiezan a bajar de la Reforma Laboral.

Lo que dicen los panelistas

Angélica Lozano, senadora de la república por la Alianza Verde, dijo que no era necesario contratar una firma de otro país para determinar el daño que le hace Ricardo Roa a Ecopetrol en términos reputacionales. Aseguró que la junta directiva tiene responsabilidad patrimonial y reputacional, pues comentó que durante los últimos años se ha visto una caída en el valor de la acción de Ecopetrol, “la realidad es que empresa pública ha venido perdiendo valor y eso no lo pierden los miembros junta, lo perdemos todos”.

Sobre los cambios en temas tributarios, dijo que el gobierno sigue haciendo todo a las espaldas y se contradice actualmente, pues recordó que en 2023 se tomó la decisión de anticipar el recaudo del 2024, “el presidente le ha dado duro al exministro Ocampo por el hueco que generó esa decisión, pero ahora repite exactamente lo mismo”.

Juan Alberto Londoño, exviceministro de Hacienda, abogado y consultor, recordó que hace más de un año Control Risk dijo que había riesgo ante permanencia de Roa en la presidencia, sin embargo, dijo que la ruptura arranca cuando se acaba con una junta directiva de valor, “tomaban decisión y Petro decía otra cosa es el caso de fracking en Estados Unidos, ese día empezamos a ver el primer problema con la SEC y la bolsa en EE.UU. porque una administración no puede actuar en contra e intereses de accionista”, en ese sentido, señaló que no se le da valor a gobierno corporativo y empieza un proceso de deterioro, “es un riesgo grande al punto que nos expulsan de la bolsa y puede llegar a decir que Ecopetrol no puede transar en EE.UU. y se acaba Ecopetrol”.

Rescató que el problema no es el contrato, tampoco el otrosí, pero sí lo que se encontró en la investigación, “el contrato es un validador, necesito alguien que valide lo que veo y mostrar lo que está pasando. Lo grave es por qué la junta en vez de decir que se siga con todo lo que pasa, lo suspende; eso es como ocultar”.

Jorge Restrepo, economista, profesor en la Universidad Javeriana y director del CERAC, apuntó a que es importante que la firma termine el contrato, “hay información de fuentes que se han encontrado cosas con la preocupación de la junta directiva y que va más allá de reputación. El efecto va más allá del precio de la acción, son investigaciones relacionadas con la ley de prácticas corruptas por parte de gobierno de EE. UU. y violaciones que tienen que ver con acciones de Ecopetrol que se negocian”. Resaltó que la violación a prácticas corruptas que darían lugar a investigaciones por parte del Departamento de Justicia y la SEC para poder adelantar la firma, “por eso se pide a la dirección de cumplimiento que preserven comunicaciones de un grupo grande de personas y que se conozcan comunicaciones de las personas”. También comentó que la firma del contrato era una especie de compra de seguro sobre el impacto de Roa en la presidencia de Ecopetrol.

Detalló que el director de control tenía la facultad de contratar, “encontraron cosas de posibles indicios de violaciones a esas dos leyes del gobierno en EE. UU.” De otro lado, comentó que en Ecopetrol se han tomado decisiones cuestionables como dejar de hacer inversiones en fracking, detener proyectos o ser vehículo de proyectos de generación de energía en el norte del país, cuando no se conocen las capacidades de Ecopetrol para cumplir con ese propósito.

Francisco José Lloreda, expresidente de la Asociación Colombiana de Petróleo, exministro y exembajador, señaló que lo que ocurre es muy grave, “es la gota que rebosa la copa. La crisis Ecopetrol es más profunda y viene de tiempo atrás e inicia con la determinación de la junta de aceptar unas políticas del gobierno que van en detrimento y contra los intereses de la empresa. Los miembros de la junta, incluso los nombrados por el presidente, tienen la obligación de actuar de manera independiente y eso no ha ocurrido”. También comentó que no se entiende el silencio de la junta, que asegura, también debe responder por lo ocurrido.