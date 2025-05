Paro nacional, avance de la Reforma y Consulta Popular, ¿hacia dónde conducen los distintos caminos?

En Hora20 el balance de la primera jornada de protestas, las imágenes que dejó el paro nacional convocado por sindicatos y el Gobierno, al tiempo un Congreso que aprueba en cuarto debate la Reforma Pensional y un Gobierno que insiste en sacar la Consulta Popular vía decreto. Hablamos de lo que ocurre, de si hay un autobloqueo, el propósito de las decisiones que toma el Gobierno y las tesis que maneja para impulsar la Consulta y mover la calle a pesar de los avances de la Reforma Laboral.

Lo que dicen los panelistas

Camilo Granada, politólogo, economista, consultor y exalto consejero presidencial para las comunicaciones, detalló que la Reforma que avanza en el Senado no es la que el país necesita, aunque reconoce que trae cosas importantes para quienes tienen trabajo formal, queda coja en la medida que no genera empleos ni formaliza a quienes están por fuera del mercado laboral y quienes pagan menos de un mínimo. En lo político, dijo que el Senado se equivocó al archivar la Reforma Laboral, lo que constituyó un papayazo que llevó a la consulta, “entonces se pensó que con eso el gobierno ganaba con cara y sello, entonces si no la pasan, ganan la campaña electoral y no es juicio de valor de resultados de cuatrienio”.

Laura Bonilla, politóloga, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación, señaló que tanto al democracia participativa como la representativa están reconocidas en la Constitución, en esa medida, dijo que han ocurrido cosas en varios frentes. En primer lugar, habló de que el Presidente encontró el “santo grial” en la Reforma Laboral porque eso le permitió conexión con la clase trabajadora y lograr importantes movilizaciones cuando el Senado archivó el proyecto, “la gente se conecta y sale el 01 de mayo y se timbra al Congreso y le dice que la embarraron”.

Sin embargo, dijo que la movilización de hoy fue más floja, “creo que el gobierno se equivoca al sobreestimar la capacidad de indignación, eso es no es cheque en blanco, es por la laboral y no por reformas sociales y el gobierno ha incluido temas como la Reforma a la Salud”.

Sobre las dudas jurídicas de la tesis del Presidente sobre poder decretar el llamado a consulta, Juan Pablo Estrada, abogado y profesor universitario, explicó que el orden del día se leyó con claridad y quedó sometido a votación. Además, resaltó que la normativa sobre la consulta popular no aplica a lo que normalmente ocurre en la aplicación de la Ley Quinta, “lo realmente grave y con crítica permanente a desaciertos del gobierno, no había visto en una decisión de Petro una decisión de ruptura institucional y eso de que no le sirve como se votó y aplicar esto de ese vicio, ese no es el camino, es formular demanda contra decisión del congreso, como ya se hizo”.

Susana Muhamad, exministra de Ambiente y exconcejal, advirtió que el Congreso dio sepultura a la Reforma y que si no es por la movilización, la consulta hoy no tendríamos avances en la discusión de la Reforma Laboral. En esa medida, señaló que vía democrática y legítima se avanza en la reforma, “la convocatoria a consulta y movilización sobre el tema hizo que se retomara la iniciativa para empezar al proceso, sin eso la archivan, no hay alternativa y sigue el bloque”. Incluso, dijo que el congreso fue campana cerrada en reformas sociales, “la calle es tener alternativa democrática para tener discusión política de las reformas”.

Sobre lo que pasó con la movilización, dijo que esta es de picos y valles, “pero es importante la latencia y mantener a la población movilizada y activa. Se hicieron cabildos en varias ciudades, encuentros ciudadanos en la plaza para deliberar y se toman decisiones, alguna gente impulsó el tema de paro nacional y se convocó y se hizo sin lo de comisión, sin ponencias, pero tener latencia de movilización es importante”.