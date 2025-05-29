Esta es la historia real detrás de la película ‘Nonnas’ de Netflix
El protagonista real de la historia de ‘Nonnas’ quería recrear la visión y la tradición de la comunidad italiana.
La W conversó con Joe Scaravella, autor y protagonista de la historia real detrás de la película ‘Nonnas’, un filme que muestra cómo se creó el restaurante Enoteca Maria en homenaje a las abuelas italianas y su cultura gastronómica.
Scaravella aseguró que la mayoría de lo que se ve en la película se acerca mucho a la realidad, aunque reconoció que el director tuvo que condensar la historia para llevársela a las personas en menos de 90 minutos, por lo que se tomó algunas “licencias”.
De esta manera, comentó que su idea era “recrear la visión de la comunidad italiana” con el restaurante, pero luego se dio cuenta de que juntar a todas esas mujeres podría generar problemas por su carácter.
A propósito, mencionó que cada una de esas abuelas tiene su personalidad, algo que no fue buena idea.
De otro lado, reveló que apareció en una de las escenas de la película: justo luego de los créditos aparece al fondo, sentado en la barra tomando whisky.
