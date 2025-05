Denuncia: disidencias estarían amenazando a comunidades acusándolas de colaboradores de EGC

Antioquia

Con motivo del plan de retoma del territorio que han anunciado los frentes 18 y 36 de las disidencias en territorios del Norte de Antioquia donde ya ejerce un control ilegal el Clan del Golfo, las comunidades han denunciado recientes intimidaciones de la guerrilla en tres municipios de la subregión y una cuarta población del Occidente. La amenaza es directa para quienes son supuestos colaboradores del también conocido grupo Ejército Gaitanista de Colombia; además, informan que se prevén fuertes combates por lo que les instan a estar alerta.

Caracol Radio ha conocido información de comunidades de las poblaciones de Toledo, San Andrés de Cuerquia, San José de la Montaña y Sabanalarga, la cual indica que la guerrilla de los frentes 18 y 36, mediante un mensaje de WhatsApp enviado a las comunidades, les advierte que tienen un listado de personas ubicadas e identificadas como presuntos colaboradores del grupo ilegal Clan del Golfo en esas poblaciones.

Según la amenaza, las personas harían parte de las “redes de cooperantes” del EGC, aunque cabe aclarar que la amenaza no es para todo el pueblo. En Toledo advierten a 12 veredas; en San Andrés de Cuerquia a 2 y de una vereda en San José de la Montaña y Sabanalarga, dice el escrito y en el cual les ha advertido los ilegales a los civiles que es real y que deben acatarlo.

En el mismo texto, el grupo guerrillero indica que los presuntos colaboradores del Clan deben dejar la actividad con los enemigos, porque de lo contrario tendrían que abandonar la ruralidad para evitar ser asesinados; incluso les dan un tiempo para que, como ellos mencionan “recapaciten y piensen en sus familias”.

Este mensaje intimidante tiene bastante preocupadas a estas veredas las cuales no se mencionan de manera directa por motivos de seguridad, pero temen por la estigmatización de la que están siendo víctimas y resaltan que los campesinos que habitan los territorios mencionados en el “comunicado” solo quieren vivir por fuera del conflicto y advierten que no pueden ser catalogados como colaboradores de uno u otro grupo ya que siempre están bajo la intimidación y no quieren involucrarse en el conflicto. Aunque reconocen que algunas personas si podrían estar involucradas.

Los civiles piden de manera urgente a las autoridades que investiguen esta acción intimidante de los frentes 18 y 36, que a su vez hacen parte del bloque Magdalena Medio, para evitar que se derrame más sangre en zonas históricamente azotadas por la violencia, como ha venido ocurriendo en los últimos meses.

Las personas que solicitan que se haga pública la denuncia salvaguardando sus identidades porque temen por represalias del grupo armado por poner en evidencia un plan que los tiene en riesgo.

Este medio de comunicación ha conocido información sobre que esto no solo está ocurriendo en Sabanalarga, Toledo, San Andrés de Cuerquia y San José de la Montaña, sino también en otras poblaciones cercanas, pero reiteran que no se atreven a denunciar de manera oficial a las autoridades porque no se sienten con las garantías necesarias, recalcan.