Bogotá sede de la segunda Muestra Fantasmagoría: Más allá de la maldición de la luna llena

Del 29 de mayo al 7 de junio resonarán los aullidos de la maldición de la luna llena en la Cinemateca de Bogotá, con la segunda Muestra Fantasmagoría. Una selección exclusiva de lo mejor del Festival de Cine Fantástico y de Terror Fantasmagoría 2024 de Medellín, donde se proyectarán 35 obras cinematográficas entre largometrajes y cortometrajes, presentando cortos universitarios, “Colombianas fantásticas”, cortos animados y selecciones oficiales de cortometrajes internacionales.

Destaca la cinta que abrirá la muestra el 29 de mayo con entrada gratuita “Mimi – Il Principe Delle Tenebre”, una película de vampiros de Brando de Sica, nieto del mítico Vittorio de Sica y que además fue la ganadora de Fantasmagoría 2024, con el premio del jurado y del público. Además, el aporte de no ficción viene con “The Life and Deaths of Christopher Lee”, un documental imperdible precedido del reconocimiento en el Festival como ganadora al mejor documental.

La Muestra Fantasmagoría Bogotá se expande este año a nuevos espacios de la ciudad. La Universidad Nacional acogerá en su cine club Sala Alterna una muestra de cortometrajes de género fantástico dirigidos por egresados. En la librería Mr. Fox, el sábado 7 de junio, se realizará la presentación de la primera antología de cuentos de Ediciones Sociedad Fantasmagoría, vinculada al festival, y una sesión especial del club de lectura, El Club de la Medianoche.