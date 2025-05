Personería anuncia pliego de cargos contra la exgerente (e) de la EDU, Margarita Contreras

Medellín, Antioquia

La Personería Distrital de Medellín dictó auto de apertura de investigación disciplinaria contra Margarita Contreras Ospina, quien se desempeñó como gerente general encargada de la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) en las últimas dos semanas del 2023, por presuntas irregularidades en la suscripción de contratos que superarían los diez mil millones de pesos.

Según el informe presentado por el gerente entrante de la EDU en 2024, Contreras Ospina habría expedido y firmado documentos oficiales durante la primera semana del año 2024,a pesar de que ya no contaba con la competencia legal para hacerlo, ya que presuntamente ya no ostentaba el cargo. Las actuaciones investigadas están relacionadas con adiciones y ampliaciones a los contratos 3302-320 y 3306-20.

Tras agotar la etapa de indagación preliminar, la Personería logró identificar a Contreras como posible responsable disciplinaria, lo que dio lugar a la apertura formal del proceso. La entidad continuará con la recolección del material probatorio, respetando el derecho al debido proceso, antes de tomar una decisión de fondo.

La investigación se enmarca en las competencias de control disciplinario que tiene la Personería como órgano de vigilancia y garante de la transparencia en la administración pública.