Exclusivo: Olmedo López entregó $100 mil millones a contratista cercano a Daniel Quintero

Emergencia en Jericó: Olmedo López (Exdirector UNGRD), Alethia Arango (Exsubdirectora UNGRD y exdirectora DAGRD), Maria Antonia Sánchez (Exgerente y excontratista EDU) y Daniel Quintero (Exalcalde de Medellín).

Medellín, Antioquia

Caracol Radio conoció que un polémico contratista de la pasada alcaldía de Daniel Quintero Calle, Kaliza Arquitectos S.A., recibió cuatro millonarios contratos priorizado por parte de Olmedo López en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres; adjudicación que fue acelerada por la exfuncionaria de la alcaldía de Quintero y la UNGRD Alethia Arango Gil.

El contratista tiene participación en al menos cuatro contratos de la UNGRD en los municipios de Jericó, Valdivia y Angelópolis en Antioquia y Puerto Boyacá en Boyacá. En el caso del contrato de Jericó es de 16 mil millones de pesos y fue entregado a la Unión Temporal SISKA Contenciones, conformada en un 30% por SIS Organization S.A.S y en un 70% por Kaliza Arquitectos S.A.; esta última firma tuvo al menos seis contratos con la Empresa de Desarrollo Urbano de Medellín por valor de 3.400 millones de pesos entre el 2020 y el 2022.

Además Kaliza Arquitectos S.A. aparece con 15% de participación en un contrato por 79 mil millones de pesos para obras de mitigación en Puerto Boyacá, en el Magdalena medio. Los otros contratos, son por 7 mil millones en Angelópolis y 5 mil millones en Valdivia. Ninguno de estos contratos aparece publicado en la plataforma Secop o PACO.

¿De quién es la firma Kaliza Arquitectos?

Kaliza Arquitectos, según un registro de la Cámara del Comercio del Aburrá Sur del 2017, tenía como representante legal y única accionista a Maria Antonia Sánchez Rave y durante los años subsiguientes tuvo una importante contratación en los municipios del Magdalena Medio, en Antioquia, y especialmente en el municipio de Puerto Nare.

Hasta que, en el año 2020, la firma Kaliza Arquitectos llegó al Distrito de Medellín y firmó seis contratos con la Empresa de Desarrollo Urbano de Medellín; la misma entidad donde Maria Antonia Sánchez Rave, luego de renunciar a la representación legal de la firma, fue designada gerente general de esta entidad descentralizada del distrito.

La exrepresentante legal de la firma, la señora Sánchez Rave, fue inicialmente contratista, luego pasó a ser subgerente, gerente encargada y finalmente, el 7 de noviembre del 2022 fue presentada como gerente en propiedad de la EDU por parte del alcalde Daniel Quintero.

Durante la gerencia de Sánchez Rave, la EDU ejecutó millonarios contratos, “a pérdidas”, para entregarlos de manera directa, supuestamente, a contratistas amigos, revelados por Caracol Radio. Entre ellos una obra en el municipio de Yondó, en el Magdalena Medio, donde era el fuerte de la firma de la que fue representante legal.

Hoy la firma Kaliza Arquitectos S.A.S tiene como representante legal a Lina Marcera Ospina Hincapié, una persona oriunda del municipio de Puerto Nare, también en la región del Magdalena Medio.

De la EDU a la UNGRD

El 23 de octubre del 2023, una semana antes de las elecciones regionales, el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, Olmedo López, anunció una millonaria inversión de 16 mil millones de pesos para la construcción de un muro de contención y obras de drenaje en los sectores Los Aguacates y La Comba, en el municipio de Jericó, suroeste de Antioquia.

Ese año, este contrato fue priorizado por la entonces subdirectora de mitigación del riesgo de la UNGRD, la señora Alethia Arango, quien fue subsecretaria de defensa y protección de lo público, subsecretaria de organizaciones sociales y directora del Departamento de Gestión del Riesgo de Desastres de Medellín, todo esto durante la alcaldía de Daniel Quintero Calle. Este contrato, luego de ser priorizado fue entregado a Kaliza Arquitectos S.A.S.

Es decir, Alethia Arango, exdirectora del Dagrd en la administración de Daniel Quintero le entregó cuatro millonarios contratos a un excontratista de la alcaldía de Quintero, que tuvo como representante legal a una exgerente de la EDU de Medellín durante la administración de Quintero Calle.

El interventor también fue contratista del conglomerado público de Medellín

El contrato de obras de mitigación en Jericó se le adjudicó como interventor a la firma Constructora KPB S.A.S. Esta firma en los años 2022 y 2023 ejecutó dos contratos por 2.600 millones de pesos en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, entidad donde el director es propuesto por el alcalde de Medellín, para ese momento Daniel Quintero Calle.

Curiosamente, las firmas Kaliza Arquitectos S.A.S y Constructoras KPB S.A.S también firmaron un contrato de mitigación de riesgo a través de la Empresa de Desarrollo Urbano de La Ceja, Antioquia, con los mismos roles, contratista e interventor, según reveló el congresista Miguel Uribe Turbay.

Los otros tres contratos

En el contrato más grande, de casi 80 mil millones de pesos, en Puerto Boyacá, la firma Kaliza Arquitectos S.A. aparece con el 15% de participación en la Unión Temporal Puerto Serviez Río Magdalena, donde con un 75% participa Magdalena Unión Service S.A.S, una firma excontratista de la Empresa de Desarrollo Urbano de La Ceja y Concretos y Mezclas S.A., firma con múltiples contratos en la Empresa de Desarrollo Urbano de Medellín en las administraciones de Federico Gutiérrez (la primera) y en la de Daniel Quintero Calle.

Además, fuentes a Caracol Radio confirmaron que la firma Kaliza Arquitectos S.A. tiene participación en los contratos de 7 mil millones de pesos en Angelópolis y 5 mil millones de pesos en Valdivia. Sin embargo, los contratos de la UNGRD, que tanta polémica han generado, NO están publicados en el SECOP y NO aparecen en la plataforma PACO.

Caracol Radio además conoció que, a pesar de que la firma recibió esta bonaza de contratos, varios de ellos firmados a finales del 2023, Kaliza Arquitectos S.A. NO renovó su matrícula mercantil ante la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

¿Cómo llegó Maria Antonia Sánchez Rave al Quinterismo?

En su momento el diario El Colombiano, que había revelado los contratos de la firma Kaliza Arquitectos con la Empresa de Desarrollo Urbano de Medellín aseguró que la señora Sánchez Rave fue recomendada por Wilder Echavarría, quien fue el primer gerente de la EDU y justamente Sánchez fue quien la remplazó en el cargo; en su momento se enfatizó en la relación de amistad estrecha entre los dos exgerentes de la EDU.

Wilder Echavarría estuvo involucrado en el polémico intento de venta de un lote propiedad de la Empresa de Desarrollo Urbano de Medellín, conocido como el lote de carabineros; negociaciones donde, según testimonios entregados a la Fiscalía General de la Nación y que fueron revelados por el diario El Colombiano, participó el hermano del exalcalde Quintero, Miguel Quintero Calle.

El señor Echavarría, luego de salir de la gerencia de la EDU, pasó por la vicepresidencia ejecutiva de negocios, por donde se dio la contratación de la compañía china Yellow River CO y la colombiana Schrader Camargo para la última etapa de Hidroituango.

Finalmente, Wilder Echavarría fue anunciado a principios de este año como asesor de despecho del Ministerio de Minas y Energía.

¿Qué dice Maria Antonia Sánchez Rave?

La exrepresentante legal de la firma Kaliza Arquitectos, le aseguró a Caracol que NO tiene ninguna relación con esta desde el 2018 y que por lo tanto NO tuvo relación en la adjudicación de los seis contratos en la Empresa de Desarrollo Urbano de Medellín ni en el de 16 mil millones en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Esto, a pesar que la firma Kaliza Arquitectos NUNCA había contratado con el distrito de Medellín y mucho menos con la EDU, hasta que se dio en la administración de Daniel Quintero Calle, cuando Maria Andonia Sánchez Rave fue gerente de esta entidad por 10 meses.

Caracol Radio intentó comunicarse con Alethia Arango al número personal que tenía durante su paso por la Alcaldía de Medellín, pero la línea no esta disponible; además envió un mensaje al correo publicado en su hoja de vida y rebotó. Al intentar ubicarla por personas que trabajaron con ella indicaron que cambio todos los números de contacto.

Por su parte, el exalcalde Daniel Quintero Calle, en diferentes espacios ha asegurado de Alethia Arango y Andree Uribe Montoya NO era cuotas políticas de él en la UNGRD, al insistir que Olmedo López siempre fue opositor a su administración. Aseguró que ambas eran personas independientes.

“Olmedo López hizo parte de la oposición a mi Gobierno y que no tengo ninguna cuota en dicha entidad, ni en el periodo de Olmedo López ni en el del actual director. Los dos me parecen nefastos”, señaló en X el exmandatario.