Miércoles 28 de mayo, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Comisión Cuarta del Senado aprobó la Reforma Laboral. Con 13 votos a favor y 2 en contra. La ponencia de la resucitada reforma laboral es liderada por la senadora Angélica Lozano, quien recordemos es también la presidenta de esa comisión.

con este proceso quedaron aprobados 75 artículos que se centran en temas como el contrato de aprendizaje del Sena, que quedó establecido como una forma especial dentro del Derecho Laboral. Con este se aumentaría la remuneración al 75% del salario mínimo en la fase lectiva, así como en un 100% en la etapa práctica. También habrá afiliación a la ARL y a la seguridad social.

Así como se aprobaron 2 proposiciones. Una del artículo de la reforma laboral en el que se modifica la jornada nocturna. Con 8 votos por el “Sí” y 7 por el “No”. Por lo tanto, la jornada nocturna empezará a las 7:00 p.m. La otra polémica proposición con visto bueno fue el establecimiento del pago de dominicales y festivos sea del 100%.

En Armenia habrá plantón en la jornada de paro nacional a favor de las reformas sociales

Y es que la capital quindiana se suma al paro nacional de 48 horas convocado a nivel nacional con el fin de respaldar la consulta popular para la reforma laboral.

El presidente del sindicato de educadores del Quindío, Esteban Bernal manifestó que la concentración será a partir de las 9 de la mañana de este miércoles en la plaza de Bolívar y allí definirán si realizan marcha por las principales vías del centro de la ciudad.

Reconoció la importancia de la jornada debido a que es clave recuperar los derechos laborales ya que actualmente los trabajadores que más se esfuerzan tienen unas condiciones que no son las mejores.

Asimismo, mencionó que el día 29 de mayo establecerán una jornada de pedagogía con el fin de visitar diferentes barrios y sectores de la ciudad para dar las claridades sobre el proyecto ante la desinformación que se vive a nivel país.

Precisamente por esta jornada no habrá normalidad académica en la ciudad debido a que la mayoría de los maestros se sumarán a la actividad.

Al respecto la secretaria de educación de Armenia, Paula Huertas informó que los días 28 y 29 de mayo debido a que el 100% de los docentes estarán participando en el paro de 48 horas convocado por Fecode a nivel nacional y por las actividades que se desarrollarán en la ciudad no habrá clases.

Dio a conocer que en ese orden de ideas los niños han sido licenciados por los dos días de la actividad y también cancelaron el programa de alimentación escolar con el objetivo de no tener pérdidas que puedan afectar el contrato actual.

Aclaró que la normalidad académica regresará entonces para el día viernes 30 de mayo en las instituciones educativas de la ciudad.

La gobernación del Quindío instalará un puesto de mando unificado a las seis y media de la mañana, y estará por 48 horas donde estarán presentes, por supuesto, el Gobierno Departamental, la Defensoría del Pueblo, la Institucionalidad de Seguridad, Ejército, Policía, Procuraduría, para velar por la seguridad y la tranquilidad de los manifestantes y de los que no van a salir a manifestar.

El secretario del interior Jaime Andrés Pérez indicó que “Esperamos tener a disposición alrededor de 500 policiales más el Ejército en cualquier situación, aunque confiamos que estas manifestaciones que se van a realizar masivamente en estos dos días van a ser en paz y en tranquilidad.

Tenemos dos convocatorias, una en la ciudad de Armenia, a las 10 de la mañana encuentro en Plaza de Bolívar, donde estarán acompañando los diferentes actores sociales y políticos, y también docentes. También estará una convocatoria adicional en Calarcá.

Envían carta al director nacional encargado del Invías solicitando la revisión del puente Helicoidal en Calarcá, Quindío, lugar del accidente de tránsito que dejó 10 muertos el fin de semana

Al director general de Invías, Jhon Jairo González Bernal, fue enviado el oficio firmado por el gobernador del Quindío, Juan Miguel Galvis y el secretario de infraestructura Juan Guillermo Agudelo donde proponen acciones como la revisión funcional del puente y su entorno vial; el reforzamiento de la señalización vertical, horizontal y preventiva; la posibilidad de implementar sistemas de contención y dispositivos de frenado de emergencia; la instalación de tecnología para el control de velocidad y monitoreo en tiempo real; y una fuerte campaña de concientización para las empresas de transporte y los usuarios particulares de esta importante vía.

El presidente de la asociación de transportadores del Quindío dijo que esta comisión solicitada por el gobernador ha sido una petición del gremio desde hace siete años que entró en operación el puente y por los riesgos que representa, espera que ahora sean escuchados y convocados y buscar soluciones técnicas que permitían mitigar el riesgo y evitar más tragedias viales.

Una de las operarias de Empresas Públicas de Armenia fue víctima de un siniestro vial mientras cumplía con su jornada laboral sobre la carrera 19 norte, a la altura del sector de Bosques de Palermo.

La funcionaria de la subgerencia de Aseo de la entidad, fue arrollada por un vehículo particular mientras ejecutaba su ruta asignada. Al momento del suceso, la operaria contaba con todos los elementos de protección personal suministrados por la empresa, en cumplimiento de los protocolos de seguridad laboral establecidos.

Inmediatamente después del incidente, la dama recibió atención y fue trasladada en una ambulancia a un centro asistencial, donde está bajo observación médica.

Empresas Públicas de Armenia hace un llamado a la ciudadanía a estar atentos a la presencia de los operarios de aseo en las vías de la ciudad. La colaboración de todos los actores viales es clave para prevenir siniestros viales y garantizar la seguridad de quienes día a día contribuyen al cuidado y limpieza de nuestro espacio público.

En noticias judiciales, a la cárcel fue enviado el presunto responsable del doble homicidio de una pareja de esposos en Calarcá

El pasado 9 de marzo el municipio de Calarcá, se vio conmovido por el doble homicidio de dos adultos mayores quienes fueron identificados como Elizabeth Montoya Escobar de 71 años y Juan Alberto Cuartas Monsalve de 75 años de edad.

En tal sentido, mediante diligencia de allanamiento y registro con el apoyo del Ejército Nacional, en la calle 22 con carrera 19, sector centro de la capital quindiana, ubican al ciudadano Luis Hernán Castro Ortega, a quien capturan por orden judicial expedida por el Juzgado Segundo Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Calarcá, señalado de los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego.

Por consiguiente, le fueron dados a conocer sus derechos como persona capturada, siendo dejado a disposición de la autoridad competente y hoy se encuentra con medida de aseguramiento intramural.

En Génova realizarán consejo de seguridad para esclarecer el ataque con sustancia química a tres mujeres el pasado fin de semana

El lamentable caso se registró el pasado sábado 24 de mayo cuando tres mujeres caminaban por la zona comercial del municipio y fueron alcanzadas por un hombre en moto que les arrojó una sustancia química por lo que están en delicado estado de salud.

El alcalde de Génova, Diego Fernando Sicua indicó que se ha generado un rechazo total e indignación debido a la situación que nunca se había registrado en la localidad cordillerana. Informó que hoy llevarán a cabo un consejo de seguridad de la mano con la Policía del Quindío para analizar la situación que permita el esclarecimiento en el menor tiempo entendiendo que el día domingo brindaron la información recopilada en diferentes establecimientos del lugar.

Resaltó que al parecer una pareja sentimental de una de las víctimas podría estar involucrada, sin embargo, fue claro que es clave esperar el avance de las investigaciones.

Durante una mesa de trabajo realizada en Bogotá, liderada por el vicepresidente del FOMAG, Aldo Cadena, junto a la secretaria de Seguridad Social del Sindicato de Educadores del Quindío (SUTEQ), Luz Stella León, y representantes de los gestores farmacéuticos Evedisa y Distrimed, acordaron medidas concretas para fortalecer la entrega de medicamentos a los 11.722 docentes del Quindío y sus familias.

El vicepresidente del FOMAG explicó “Los operadores se comprometieron a mantener el punto de entrega en Armenia y garantizar la dispensación en todos los municipios del Quindío. Donde no haya puntos físicos, el compromiso es hacer entregas a domicilio en un plazo de 24 horas, o máximo 48 si no hay disponibilidad inmediata”,

También establecieron que los fines de semana y en situaciones de urgencia, los gestores deberán garantizar la entrega del medicamento, coordinando con las entidades que prestan servicios de urgencias para que estas puedan realizar la entrega directa y posteriormente se haga la articulación operativa. Además, se pactó un espacio de seguimiento quincenal entre el sindicato y los operadores para revisar el cumplimiento del servicio, atender fallas y proponer mejoras continuas.

Avanza el proceso para iniciar las perforaciones de rocas y la implosión en el municipio de Génova debido al cierre de una vía en zona rural

Y es que son más de 20 días que se registra un cierre en la vía hacia Pedregales afectando a 68 familias del sector por la caída de gigantescas rocas lo que impide el paso.

El alcalde del municipio cordillerano, Diego Fernando Sicua informó que avanzan en las gestiones para lograr la perforación de las rocas que permitan poner los explosivos y habilitar en el menor tiempo esta vía.

Explicó que el Ejército estuvo la semana pasada en el lugar realizando todo el trabajo de inspección con el fin de conocer cuánto material explosivo necesitan y a que distancia cada uno de los rotos. Reconoció que es alta la afectación para los campesinos del sector que no pueden transportar sus productos como el café, trucha, plátano, banano y frutales.

De otro lado el gerente de Empresas Públicas del Quindío, Alejandro Guevara manifestó que las lluvias torrenciales han disminuido lo que permite tener un mejor panorama en la prestación del servicio de agua en los municipios.

Informó que el lunes 26 de mayo realizaron suspensión del servicio de agua por una obra que llevan a cabo y encontraron un daño en la línea de aducción. Fue claro que la intención del alcalde de Filandia Duberney Pareja de la mano con el gobierno departamental es cambiar toda la aducción que es en asbesto cemento.

Con el propósito de garantizar la seguridad e inocuidad del servicio educativo en la Institución Educativa Francisco Miranda, ubicada en La India, municipio de Filandia, una delegación del Gobierno del Quindío hizo una visita de inspección.

En el recorrido se abordó la gestión que la Alcaldía municipal (como dueño del predio) adelanta con Empresas Públicas del Quindío – EPQ, para el trazado de la red de acueducto, y que es necesario para que a la sede llegue agua potable; un servicio del que ya goza el corregimiento en el que se ubica el establecimiento pero que no alcanza a llegar al inmueble ocupado por la IE.

La situación ha hecho que la preparación de alimentos en sitio, en el marco del Plan de Alimentación Escolar – PAE, haya debido ser cubierta con agua potable en bolsas provista por el operador del servicio.

Alcaldía de La Tebaida impulsa proyecto para establecer descuentos en el impuesto predial

Tal como ocurrió en Armenia se generan incrementos en el impuesto predial en el municipio por eso están articulando los esfuerzos para un proyecto que disminuya la carga de los contribuyentes.

El alcalde de la localidad, Ricardo Celis informó que cuentan con el impacto fiscal todo para presentar el proyecto de acuerdo en el Concejo Municipal por lo que esperan llamar a sesiones extras y sino la proyección que tiene es lograr presentarlo en el mes de agosto. Especificó que son más de siete mil familias de estratos 1, 2 y 3 las que se beneficiarían de este importante proyecto en el municipio.

Vuelva y juega, nuevamente fue aplazada la asamblea de accionistas de Empresas Públicas del Quindío

Van tres veces que se aplaza la asamblea, la primera fue por falta de algunos alcaldes, la segunda por la falta de quorum al parecer por la inasistencia de los correspondientes de la gobernación del departamento y la reciente porque al parecer la convocatoria fue indebida.

Denuncia en Filandia: Comerciante alega desalojo irregular por “favoritismo”

Yamile Orjuela, comerciante del puesto número dos en la Casa del Mirador del municipio de Filandia, ha denunciado públicamente haber sido desalojada de su lugar de trabajo sin respetar las normas reglamentarias, dónde no se recibió el apoyo necesario al ser vulnerados sus derechos y que en este momento no sabe dónde se encuentran todos sus productos.

En un esfuerzo por brindar formación de calidad a las zonas rurales más apartadas del país, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) realizó la entrega de motocicletas en diferentes regiones de Colombia.

En el Quindío, el Centro para el Desarrollo Tecnológico de la Construcción y la Industria recibió dos de estas motocicletas, que permitirán ampliar la cobertura de formación rural y fortalecer el programa CampeSENA, una estrategia que dignifica y empodera a las comunidades campesinas a través del conocimiento técnico y el desarrollo de habilidades prácticas.

Estas motos serán operadas por instructores que visitan parcelas en los diferentes municipios e imparten formación en áreas clave como estructuras en guadua, construcción de placa huella y construcción básica.

La creadora de contenido colombiana Paola Ruiz, ganó el concurso Miss Quindío Universal 2025 y se convirtió en la primera mujer con labio leporino en ganar un certamen de belleza.

Hoy en el Centro de Convenciones de Armenia a las 2 de la tarde se llevará a cabo el Foro Económico Quindío, en su segunda versión, organizado por el concejal Felipe Villamil Ocampo, con ingreso gratuito, pero cupo limitado.

Los Panelistas invitados son ⁠Luis Carlos Reyes Hernández (ex ministro de Comercio, Industria y Turismo), ⁠Luz María Zapata (ex directora ejecutiva de Asocapitales), ⁠Alberto Carrasquilla Barrera (ex ministro de Hacienda y Crédito Público), ⁠Mauricio Cárdenas Santamaría (ex ministro de Hacienda y Crédito Público) y ⁠⁠Clara López Obregón (Senadora de la República y ex ministra de Trabajo)

En deportes, En la Universidad de San Buenaventura, en Cali, el Ministerio del Deporte, en cabeza de la ministra Patricia Duque Cruz, se unió al reconocimiento de la trayectoria y el invaluable aporte del quindiano Gustavo Moreno Jaramillo, un dirigente deportivo que ha dedicado su vida al desarrollo y promoción del deporte en Colombia.

La jefe de la Cartera afirmó “Gustavo Moreno Jaramillo es un referente para todos los que amamos el deporte en nuestro país. Su visión, dedicación y pasión han dejado una huella imborrable en la vida de innumerables deportistas y en el progreso de nuestras disciplinas”

Finalmente, hoy juega el Deportes Quindío, si hay fútbol en el estadio Centenario de Armenia por la Copa Dimayor a las 4 de la tarde, el equipo milagroso eliminado en el Torneo Dimayor, enfrentará a Boyacá Chicó en la primera fecha de la fase uno de este campeonato que integra a equipos de la A y de la B