Lunes 26 de mayo, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

ARMENIA

Armenia y el Quindío siguen de luto, la tragedia de este fin de semana en el puente helicoidal de Calarcá ha tocado las fibras y corazones del departamento con la muerte trágica de 10 estudiantes y docentes del programa de Ingeniería Civil, y personal administrativo de la Corporación Universitaria Empresarial Alexander Von Humboldt en el siniestro vial… que nos debe convocar como sociedad sobre la forma en la que se está conduciendo en las vías, el estado de los conductores, como es la condición técnico mecánica de los vehículos y como es el estado de las vías, puentes, y viaductos.

En medio del dolor que embarga a las familias de las víctimas, donde hay madres, padres, hermanos, abuelos, primos, tíos, esposos, esposas, hijos, amigos y compañeros que todavía no entienden porque ocurren esas calamidades y hoy lloran a las víctimas, también hay un grupo de familias que le dan gracias al todopoderoso porque sus seres queridos sobrevivieron a este siniestro vial…y hoy viven para contarla

De resaltar la solidaridad que una tragedia de esta magnitud despertó en la región, como las instituciones de educación superior, la red IQ, las autoridades, los gremios se han solidarizado con la querida y respetada universidad von Humboldt que esta de duelo institucional…

Desde Caracol Radio nos sumamos a las voces de solidaridad con las familias y con la institución por este trago tan amargo que será difícil de pasar y que la oración pueda ayudar en el consuelo y en el duelo

Esta tragedia también nos llama a la reflexión como sociedad, como periodistas, como medios de comunicación y como líderes de páginas y grupos de redes sociales, en el manejo de esta tragedia, en la multiplicación y publicación de videos sin control, solo con el propósito de ganar clic, y seguidores pasando por encima del dolor de las familias, y replicando una y otra vez los videos más aterradores de una tragedia que nadie quiere vivir, revivir ni recordar…

Pero que unos irresponsables no solo grabaron, sino que enviaron en masa y muchos portales replicaron como si se tratara de un show mediático, al que más enviará, pasando por encima repito del dolor de las familias…y aunque algunos, pocos borraron los videos el daño ya estaba hecho, no hay derecho a no ver el dolor del otro… y replicar sin control los videos…

Finalmente es necesario que todos hagamos un alto en el camino porque la accidentalidad vial en el departamento es preocupante, alarmante y sin control, exceso de velocidad, fallas mecánicas, imprudencia, conductores borrachos, son por lo general las causas más frecuentes, sumados además al daño de las vías, huecos, puentes y viaductos con malos diseños… es hora de emprender una cruzada para frenar esta ruta de muertos y heridos que parece sin control en nuestras vías y que siguen enlutando a familias cada semana…

Paz en la tumba de todos los fallecidos este fin de semana, abrazo solidario para sus familias y una luz de esperanza para los que sobrevivieron… armenia y el Quindío siguen de luto…

Conmoción por la muerte de 10 estudiantes y docentes de la universidad Alexander Von Humboldt en medio de un trágico accidente de Tránsito en el puente Helicoidal en el Quindío

Toda una tragedia se vivió en las vías del Quindío cuando un bus especial que transportaba a estudiantes y docentes de la Universidad Alexander Von Humboldt de Armenia, tuvo fallas mecánicas y en una de las curvas del puente Helicoidal en el sentido Alto de la Línea- Calarcá varios de los pasajeros salieron expulsados y cayeron al abismo.

En primer lugar, el Coronel Luis Fernando Atuesta, comandante de la Policía del Quindío entregó el reporte donde informó que el conductor del vehículo perdió el control del vehículo al quedarse sin frenos.

el alcalde del municipio de Calarcá, Sebastián Ramos quien lamentó el trágico hecho y envío un mensaje de condolencias a las familias de las víctimas. Enfatizó que es muy lamentable ya que desde hace mucho tiempo no se presentaban accidentes en este punto de La Línea.

Recordó la importancia del trabajo articulado con Invías y la Agencia Nacional de Seguridad Vial para adelantar las campañas pedagógicas con el fin de sensibilizar a los conductores entendiendo la pendiente que tiene la cual es de alto riesgo.

La universidad Alexander Von Humboldt lamentó el hecho y anunció que decretarán luto institucional durante dos días, (lunes y martes) por lo que suspenderán las clases.

El rector de la institución de educación superior, Diego Fernando Jaramillo envío un mensaje de condolencias y solidaridad con las familias de las víctimas.

Una de las testigos del hecho fue la propietaria de un establecimiento comercial en la zona baja del puente en el barrio Naranjal de Calarcá quien evidenció la angustia que vivió al escuchar el estruendo y los gritos de las personas que resultaron heridas en el siniestro vial.

Al percibir que no había peligro para ella se aventuró a salir a la vía y lo que vio fue aterrador puesto que varios de los cuerpos de los fallecidos estaban encima uno de otros así que con otros vecinos pusieron al tanto a los organismos de socorro de lo que estaba pasando.

Caracol Radio dialogó con uno de los sobrevivientes, Juan Camilo Trejos Cano de tercer semestre del programa de Ingeniería Civil reconoció que fueron momentos de mucha angustia y desesperación.

Expresó que minutos antes de ingresar al puente Helicoidal el conductor le manifestó a uno de los docentes que tenía problemas con los frenos y que no le respondían por lo que de inmediato alertó a los ocupantes del bus para que tomarán las medidas necesarias ante el inminente accidente.

Relató que él se agarró muy fuerte de la silla con el fin de protegerse y temiendo por ingresar al puente que catalogó como peligroso debido a los accidentes recurrentes que allí se generan.

Un evento de solidaridad y amor se vivió ayer tarde en la sede principal de la universidad Alexander Von Humboldt donde docentes, estudiantes, administrativos, familiares, amigos y personas del común acudieron a la convocatoria en señal de respeto y memoria a las víctimas fatales del accidente en el puente Helicoidal.

Con camisetas negras y blancas, una vela encendida y cinta negra se llevó a cabo la velatón donde estudiantes rindieron homenaje y en un cartel dejaban mensajes de fortaleza.

9 de los heridos en el accidente de tránsito ya fueron dados de alta de centros hospitalarios y solo 3 jóvenes permanecen en la clínica La Sagrada Familia bajo supervisión médica y a la espera de una positiva evolución.

Nueva tragedia en vías del Quindío, un vehículo de carga cayó sobre un carro particular dejando dos personas muertas y dos heridas

No paran los accidentes de Tránsito en vías del departamento, aún sin reponernos por la trágica muerte de las 10 personas en el Puente Helicoidal se registró un nuevo hecho en la vía La Paila- Armenia en la mañana del domingo 25 de mayo.

De acuerdo con la información de la Policía de Carreteras del departamento, se presentó un volcamiento de un vehículo tracto camión que cayó sobre un carro particular.

En el trágico suceso fallecieron la conductora y una de las ocupantes identificadas como Luz Estella Peláez Pabón de 46 años de edad y Dora Pabón de 74 años

El otro caso se presentó en la noche del viernes 26 de mayo en la vía principal del barrio Las Acacias cuando un peatón identificado como Ricardo Monroy Ortega de 69 años de edad fue arrollado al parecer por un motociclista.

otro siniestro vial se registró en la vía que comunica a Armenia con el club campestre frente a la portería de ingreso al parque Soledén de Comfenalco, Quindío.

En el hecho está involucrado un bus afiliado a la empresa Especiales CRISTALES, de placas SOP 091 que al parecer pierde del control se sale de la vía y queda en una cuneta. Según la información, el bus transportaba menores de edad y algunos resultaron con lesiones leves.

No hay derecho, tres mujeres resultaron afectadas por un ataque con una sustancia química en el municipio de Génova en el Quindío

El hecho se registró en la noche del sábado 24 de mayo a las afueras de un establecimiento comercial del municipio de Génova.

En Cámaras de seguridad quedó evidenciado el caso donde tres mujeres caminaban por la zona y fueron alcanzadas por una persona que se movilizaba en motocicleta y les arroja una sustancia química que al parecer es ácido, en ese momento las afectadas corren desesperadamente hacia el lugar pidiendo ayuda.

El alcalde de la localidad cordillerana, Diego Fernando Sicua, rechazó el hecho y dijo que avanzan en las investigaciones. Además, indicó que las víctimas, quienes no son oriundas del municipio, fueron trasladadas inicialmente al Hospital local San Vicente de Paúl y posteriormente remitidas al Hospital San Juan de Dios de Armenia, donde actualmente reciben la atención médica especializada.

Hasta el momento las víctimas cuyas edades oscilan entre los 21 y los 47 años de edad, se encuentran en delicado estado de salud. La hipótesis que rodea el caso podría señalar que el ataque se produjo por parte de la pareja sentimental de una de las víctimas.

Una riña con arma blanca entre familiares terminó en la muerte de un joven de 27 años en el municipio de La Tebaida

El hecho de intolerancia se registró en la vereda Maravélez del municipio donde en medio de una riña entre primos uno de ellos lesionó al otro a la altura de la ingle y finalmente falleció en el lugar de los hechos.

El secretario de Gobierno de La Tebaida, Guillermo Gómez informó que la víctima fue identificada como Brahian Camilo Medina Palacio de 27 años y avanzan en las investigaciones correspondientes que permitan dar con el responsable de este lamentable homicidio.

Otro caso se presentó en la madrugada del sábado en el barrio Gaitán de Armenia, fue asesinada con arma de fuego una persona identificada como Alexander Aguirre Torres de 47 años de edad. La víctima registraba antecedentes judiciales por los delitos de hurto, tráfico, fabricación y porte de estupefacientes.

Un menor de 8 años de edad resultó herido por una bala perdida en Armenia, avanzan las investigaciones para determinar los responsables del hecho

El caso se registró en el barrio La Unión de la ciudad donde un menor de edad resultó herido en una de sus piernas debido a una bala perdida.

El secretario de Gobierno de la capital quindiana, Carlos Arturo Ramírez indicó que de acuerdo con la información entregada por el padre de familia escucharon una detonación como disparos al aire y posteriormente se dieron cuenta que, al parecer un proyectil ingresó por el techo de la vivienda, causando la herida.

Resaltó que la Policía adelantó las labores pertinentes para establecer quien era la persona responsable con el fin de que responda por sus acciones que pusieron en riesgo al menor.

Vale anotar que el menor fue trasladado hasta centro médico donde fue atendido y de acuerdo a la valoración se encuentra fuera de peligro.

La Policía del Quindío ha publicado las fotos de los delincuentes que han participado en los atracos en Armenia y Calarcá a personas en restaurantes, negocios comerciales y parqueaderos y están ofreciendo hasta 5 millones de pesos de recompensa para quien de información sobre el paradero de estos delincuentes.

Frente a los últimos hechos de hurto que se han registrado principalmente en la ciudad de Armenia y en el municipio de Calarcá, venimos avanzando de manera muy rápida y muy importante con la Fiscalía General de la Nación frente a la identificación de estas personas, su judicialización y su posterior captura.

Sin embargo, la Policía ha lanzado unos unas piezas gráficas a través de las cuales, en coordinación con las diferentes autoridades político-administrativas, están ofreciendo un pago hasta de 5 millones de pesos por información que en este caso particular nos permita ayudar a identificar a estas personas que participaron, repito, en estos hechos.

Un concejal del municipio de Salento en el Quindío denunció amenazas por estar en contra de un proyecto de alumbrado público, las autoridades establecen el respectivo acompañamiento

Se trata del Concejal del municipio Padre del Quindío, Leonardo Olarte quien dio a conocer que el miércoles 21 de mayo fue víctima de amenazas e intimidación por parte de dos hombres que se movilizaban en una motocicleta.

Especificó que iba hacia el municipio de Filandia en su moto y en el sector de la Balastrera uno de los hombres le gritó que lo van a poner en cintura si continuaba generando complicaciones al proyecto de alumbrado público en el Concejo Municipal.

Dijo que fue un momento de pánico el que vivió por lo que es el concejal ponente del proyecto y la votó en negativo. Afirmó que ya estableció las respectivas denuncias sobre el caso y espera las autoridades competentes esclarezcan el caso para retornar a la tranquilidad y normalidad de su vida.

Sobre el caso consultamos al secretario del Interior, Jaime Andrés Pérez quien informó que avanzan en las investigaciones para dar claridad sobre los hechos. Destacó que como garantes de los derechos activaron la mesa de reacción rápida donde solicitaron a la Fiscalía la asignación de un fiscal puntualmente en el caso para agilizar la investigación.

Fue habilitada la vía que conecta a los municipios de Buenavista, Génova, Barragán y Caicedonia, corredor vial que une al departamento con el Valle del Cauca, tras dos días de restricciones por un gigantesco derrumbe

Armenia ya está lista para llevar a cabo el primer Día Sin Carro y Moto, mañana martes 27 de mayo, entre las 7:00 a.m. y las 7:00 p.m.; un momento dedicado al cuidado del medio ambiente, al uso de medios de transporte público y al fomento de la movilidad activa.

El ministerio de Educación otorgó la certificación universitaria al hospital departamental San Juan de Dios, de Armenia. Aunque la institución asistencial ostentaba el nombre en su razón social, gracias a este reconocimiento ya hace parte de los 5 centros hospitalarios del país que cuentan con el requisito, el cual debía ser tramitado antes de 2026.

Desde la Agencia de Desarrollo Rural sostienen que las compras públicas ascienden a 8 billones de pesos al año para mejorar la rentabilidad de campesinos en el marco de la reforma agraria

En el municipio de Córdoba en el Quindío se llevó a cabo el evento denominado ‘Juntos por la transformación del Campo’ con el fin de socializar los ejes de la reforma rural como la agroindustria, las compras públicas y el mercado agropecuario.

El presidente de la Agencia de Desarrollo Rural, César Pachón sostuvo que buscan que en cada región de Colombia por lo menos el 30% de las compras que van para Batallones, Cárceles, hospitales, colegios entre otros sea hecha a los productores.

En la plaza de Bolívar de Armenia se realizó la 1a Feria de la Legalidad, un evento organizado por el Gobierno del Quindío, la Federación Nacional de Departamentos - FND y su programa Anti contrabando, que tuvo como objetivo orientar a la comunidad sobre la importancia del consumo legal de licores y cigarrillos.

Este tipo de eventos confirman el compromiso del Gobierno del Quindío con la salud de los quindianos; gracias a las compras legales de licores y cigarrillos, durante el año 2024 se pudieron hacer transferencias por el orden de los $43.000 millones para el régimen subsidiado, que es responsabilidad de todos los departamentos.

El exministro de las TIC y hoy precandidato presidencial Mauricio Lizcano hizo duras críticas al gobierno del presidente Petro al considerar que la paz total es un desastre en el país

En deportes, el tenista en silla de ruedas del Quindío Albeiro Moreno logró un hito histórico para Colombia, al coronarse campeón de dobles en el torneo Commit Open ITF3 en Padova, Italia, junto al colombiano Daniel Campaz. Es la primera vez que una dupla nacional gana un torneo europeo de esta categoría.