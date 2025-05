La minga indígena en Caldas no levanta bloqueo por no lograr acuerdo con el Ministerio del Interior

Manizales

La minga indígena que bloquea la carretera entre Caldas y Risaralda, en el sector de Remolinos, tomó la decisión de no dar paso vehicular después de la reunión virtual con los delegados del Ministerio del Interior al no lograr un acuerdo, por ese motivo, Jhon Edison Cardona, segundo gobernador del asentamiento Río de flor de Anserma, afirma que el corredor vial se abrirá hasta nueva orden.

“No hubo ninguna concertación, fue un proceso de discusión, no dieron opciones para realizar el estudio etnológico, entonces tomamos la iniciativa de la que minga indígena no se levanta, no hubo claridad para nuestro reconocimiento, por eso no hay paso vehicular, o sea, la vía estará bloqueada hasta nueva orden”, puntualiza el Cardona.

El Segundo Gobernador de dicho asentamiento, aclara que solo se abrirá la carretera para el paso humanitario. Entre tanto, al lugar han llegado más integrantes de la población indígena de los departamentos de Caldas y Risaralda sumando, aproximadamente, 1.900 personas, quienes esperan un comunicado del ministerio para citar a una reunión presencial en el sitio del bloqueo, sobre la Troncal de occidente.

“Lo que solicitamos no es algo reciente, es un compromiso de MinInterior que se prometió cumplir con nosotros para marzo de este año, pero no ha ocurrido absolutamente nada, el reclamo más reciente fue el pasado 28 de noviembre de 2024”, concluye Jhon Edison Cardona.