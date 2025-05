La canción “pretty little baby” de Connie Francis es tendencia 63 años después de su estreno

La canción de 1962 de Connie Francis “Pretty Little Baby” está experimentando un notable resurgimiento, cautivando a una nueva generación de oyentes de todo el mundo con su contagiosa y cadenciosa melodía y su hermosa letra de una época pasada.

La canción, que no fue un gran éxito para Francis (para entonces tenía 23 años), se ha convertido en una sensación viral 63 años después de su estreno, con millones de usuarios de TikTok haciendo playback al ritmo de la canción atemporal, luciendo atuendos elegantes, a menudo retro, y utilizándola como banda sonora de vídeos de sus bebés, niños, mascotas y mucho más en las últimas semanas.

“Estoy emocionada y abrumada por el éxito de ‘Pretty Little Baby’”, dice Connie Francis. “Grabé esa canción hace 63 años y saber que toda una nueva generación sabe ahora quién soy, y mi música es emocionante para mí. Muchas gracias a todos, gracias TikTok”.

“Pretty Little Baby” ya está disponible en francés (“La Seul Qui T’aime”), alemán (“Alle Jungen Leute«”), italiano (“Baby”), japonés (“Kawaī Beibi”), español (“Linda Muchachita”) y sueco (“Sjunger På Svenska”) en el nuevo lanzamiento digital Pretty Little Baby - International Versions, que lleva estas rarezas vintage, lanzadas en sus respectivos países en 1962, al streaming por primera vez. Los fans nuevos y antiguos de todo el mundo pueden ahora disfrutar de estas deliciosas versiones dondequiera que escuchen música en streaming y seguir las tendencias virales en varios idiomas.

“Pretty Little Baby” tiene actualmente una media de más de 600.000 creaciones diarias en TikTok, incluyendo publicaciones de famosos y personas influyentes, como Kim Kardashian y North West, Kylie Jenner, Brook Monk, Jarred Jermaine, Abbie Herbert, Ariana Greenblatt, Mistermainer, Samara y muchos más. En Estados Unidos, la canción, en la que destaca la letra “You can ask the flowers/I sit for hours/Telling all the bluebirds/The bill and coo birds/Pretty little baby, I’m so in love with you” (“Puedes preguntar a las flores/Siéntate durante horas/Cuéntaselo a todos los pájaros azules/Los pájaros de pico y arrullo/Precioso bebé, estoy tan enamorado de ti”), es número 1 en las listas Viral 50 y Top 50 de TikTok.

Actualmente cuenta con casi 15 millones de creaciones en lo que va de año, con un total de más de 10.000 millones de visitas en todos los sonidos de TikTok.

La canción, que es tendencia en todo el mundo, ha pasado al streaming, donde ha recibido más de 14 millones de streams en la última semana.

“Pretty Little Baby” ha entrado en las listas virales de Spotify en 65 países, entre ellos India, Indonesia, Filipinas, Egipto y Marruecos, y en los cinco primeros puestos de Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia, Sudáfrica, Nueva Zelanda, Singapur, Dinamarca y Rumanía.

La canción ha irrumpido por primera vez en las listas mundiales y estadounidenses de Spotify, donde ocupó el n.º 67 en la lista Global Top 100 y el n.º 132 en la lista Global Weekly.

Es la número 2 en la lista Global Daily Viral Songs. En la semana que terminó el 10 de abril, la canción ganaba poco más de 17.000 streams oficiales a la semana en Estados Unidos; cinco semanas después, ha aumentado más de un 20.000%, hasta alcanzar los 4 millones semanales.

Además, “Pretty Little Baby” es nº 1 en la lista diaria de YouTube Shorts U.S. Daily Chart y nº 2 en la lista diaria global de YouTube Shorts. Actualmente es el número 1 en la lista viral de Shazam.

“Pretty Little Baby” se publicó en el álbum de Francis de 1962 Connie Francis Sings Second Hand Love & Other Hits, que alcanzó el número 111 en la lista Billboard Top LPs. La canción se publicó como cara B del sencillo “I’m Gonna Be Warm This Winter” en el Reino Unido, Noruega, India, Dinamarca y Sudáfrica, entre otros países, gracias a su fama internacional y a su atractivo universal.

Más de seis décadas después, Francis ha encantado a una generación completamente nueva con su voz atemporal y esta encantadora y nostálgica melodía.