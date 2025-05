Inicia inscripción de candidatos por firmas a elecciones de 2026: Estas son las fechas

Colombia

El registrador nacional, Hernán Penagos, anunció que ya está listo el calendario para la inscripción de candidatos a la Presidencia de 2026 por el mecanismo de firmas y grupos significativos de ciudadanos.

Desde este sábado 31 de mayo, estará habilitado el proceso de registro de los comités inscriptores de candidaturas. Los precandidatos tendrán plazo hasta el 17 de diciembre de este año para entregar sus firmas ante la Registraduría.

De hecho, informó Penagos que precandidatos como David Luna, Mauricio Lizcano, Mauricio Cardenas y Claudia López ya se agendaron para registrar sus comités. Habla el registrador Hernán Penagos.

“El número total de firmas para inscribirse como candidato a la Presidencia de la República por ese mecanismo debe ser igual o superior al 3% del número total de votos válidos de las pasadas elecciones de primera vuelta presidencial. Recuerden que en la primera vuelta presidencial de hace cuatro años votaron algo así como 21.170.000 personas, quiere decir que serán un poco más de 630.000 firmas las necesarias”.

En cuanto a otras fechas clave, la Registraduría tendrá plazo hasta el 21 de enero de 2026 para llevar a cabo el proceso de verificación, radicación y certificación de dichas firmas. Entre el 31 de enero y el 13 de marzo del año 2026, se abrirán las inscripciones para quienes quieran postularse como candidatos a la Presidencia.

Convocatoria pública para contratación de la logística de las elecciones

Sumado a esto, el registrador informó que ya se aprobó el traslado presupuestal y las vigencias futuras requeridas para abrir el proceso de convocatoria pública para contratar la logística necesaria para las elecciones a Consejos de Juventudes, Congreso y Presidencia.

“El día de hoy se publicó la convocatoria pública, que en este caso tendrá una particularidad especial por primera vez, será no solamente nacional, sino internacional para aquellas personas que quieran o pretendan proveer los recursos para esta logística electoral”.

#POLÍTICA | El registrador también anunció que ya se aprobó el traslado presupuestal y las vigencias futuras requeridas para abrir el proceso de convocatoria pública para contratar la logística necesaria para las elecciones a Consejos de Juventudes, Congreso y Presidencia.



Explicó además Penagos que el valor de este proceso es de más de 2 billones de pesos y también, se solicitó acompañamiento permanente a la contraloría y procuraduría tanto para la vigilancia de esta convocatoria como para toda la ejecución de la logística electoral.

“Ese proceso de convocatoria pública es de cerca de 2.135 mil billones de pesos y se abre la posibilidad, insisto, no solamente para proponentes nacionales sino internacionales. Estamos también escribiendo directamente a las principales embajadas de los diferentes países en Colombia para anunciarle de la apertura de esta convocatoria pública”.

Consulta Popular convocada por el Gobierno

Por otro lado el registrador aseguró que no opinará sobre hipotéticos, esto en relación con el anuncio hecho por el ministro del Interior Armando Benedetti, frente a la posibilidad de convocar a la consulta popular por decreto.

Indicó Penagos que “hoy como quiera que no digamos hay un acto administrativo válido la Registraduría como lo he dicho desde hace ya varias semanas, no tiene construido un calendario ese calendario se construye en la medida en que ocurran circunstancias relativas al proceso. Luego, insisto, no tenemos como mayor opinión sobre las circunstancias que aún no ocurren”.