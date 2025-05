Hombre fallece tras ataque con arma blanca en puente peatonal de la Avenida El Dorado en Bogotá

Colombia

El 23 de mayo, Michael Contreras, diseñador gráfico de 36 años, fue herido con un arma blanca en el pecho en el puente peatonal del portal El Dorado, en Bogotá. A pesar del traslado al hospital Mederi, falleció antes de recibir atención. Familiares expresan que no han recibido información completa sobre la atención médica ni detalles sobre el proceso de reconocimiento del cuerpo. Este hecho se suma a otros incidentes similares ocurridos en la misma zona durante el último año.

Detalles del suceso y atención inicial

Lucely Contreras, hermana de la víctima, indicó: “No he tenido apoyo en cuanto al hospital Mederi, no me dieron información sobre la historia clínica, me dijeron muy poco. Cuando llegué me informaron que él había fallecido, pero no me dieron detalles de cómo ocurrió ni quién lo llevó.”

Steven Prieto, amigo de Michael, señaló: “Él bajó del puente buscando auxilio, se recostó en la calzada de TransMilenio y se desvaneció por la herida. La patrullera lo auxiliaba y lo trasladaron escoltados hasta el hospital, pero llegó sin signos vitales.”

Según reportes policiales, el ataque ocurrió entre las 10 y 10:30 p.m., y los patrulleros activaron el protocolo para traslado inmediato.

Incidentes previos en la zona

En los últimos 12 meses se han registrado eventos con características similares en la misma área:

Mayo 2024: un DJ resultó herido con arma blanca en un intento de robo en el puente peatonal de la calle 26 con avenida Ciudad de Cali.

un DJ resultó herido con arma blanca en un intento de robo en el puente peatonal de la calle 26 con avenida Ciudad de Cali. Noviembre 2024: dos funcionarios de RTVC fueron asaltados cerca de la avenida El Dorado , uno resultó herido por disparo.

dos funcionarios de , uno resultó herido por disparo. Agosto 2023: un hombre fue apuñalado y robado por un grupo de personas en un puente cercano entre la calle 13 y avenida Ciudad de Cali.

Reclamos y procedimiento con las autoridades

Familiares han manifestado dificultades para acceder a información sobre la atención médica y el proceso de reconocimiento del cuerpo en Medicina Legal. El cuerpo fue entregado cuatro días después del ataque, tras realizar los trámites correspondientes.

Las autoridades informaron que el puente no cuenta con vigilancia permanente asignada a un cuadrante policial específico, y que la presencia policial en el lugar es esporádica.

La investigación sobre el caso está en curso, sin información pública sobre capturas o avances en la identificación de los responsables.