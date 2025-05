Se forma el primer ciclón tropical del 2025: Alvin amenaza el pacífico con intensas lluvias

Según el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos, hay un 100% de probabilidad de que se forme un nuevo ciclón tropical en las próximas 48 horas. Se trata de Alvin, el cual sería el primer ciclón del año, por lo menos en la zona del Pacífico.

La Organización Meteorológica Mundial asegura que estas pueden afectar particularmente la costa suroeste de México, lugar en el cual ya se está empezando a formar este fenómeno climático.

Se espera que el paso del ciclón Alvin traiga consigo lluvias, tormentas eléctricas. Sobre todo, en las regiones de Guerrero y Michoacán, en México. Se trata de un área alargada de baja presión ubicada a varios cientos de kilómetros de la costa sur del país centroamericano.

¿Qué países afectará el ciclón Alvin?

Aún no se ha definido una trayectoria clara para Alvin, ya que aún no se han presentado aún las condiciones para realizar este tipo de cálculos. Pero se espera que afecte principalmente a México. No se prevé un impacto directo en tierra a corto plazo, pero si pudriera elevar el oleaje en varios de los estados de ese país.

El fenómeno podría intensificarse de forma muy pronunciada en las próximas 48 horas según los últimos reportes emitidos por el Centro Nacional de Huracanes de EEUU, y el impacto de Alvin en la región se podría sentir por varios días.

Por esta razón, las autoridades de los estados de Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Puebla, Chiapas, Coahuila y Nuevo León, han emitido las respectivas alertas para que la población tome medidas de precaución, en caso de que se presente un efecto devastador sobre estas regiones del país.

¿Afectará el ciclón Alvin a Colombia?

El Ciclón se está formando en el Océano Pacífico, y su trayectoria se centra en las costas de México. Por lo que Alvin no tendría una incidencia directa sobre las costas colombianas.

De momento, el IDEAM no ha reportado ninguna alerta sobre este primer ciclón tropical del año, pero se recomienda estar atento a las emisiones de información por parte de la autoridad climática durante las próximas 48 horas en caso de que las condiciones cambien.

¿Cuál fue el último ciclón tropical tuvo incidencia sobre Colombia?

Aunque Colombia no suele estar afectado directamente por los centros de los huracanes debido a su lejanía de la zona que suele verse afectada, si ha tenido afectaciones por fenómenos asociados.

El último ciclón tropical disipado en la temporada de huracanes del Atlántico de 2024 fue la Tormenta Tropical Sara, que se disipó el 18 de noviembre de 2024.

En aquel entonces se presentaron lluvias intensas debido a los remanentes de la tormenta. Por otro lado, se presentaron vientos fuertes en las zonas costeras e insulares de la región insular del país: San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Todo esto, sumado a un oleaje elevado debido a la marejada ciclónica.

De hecho, el año pasado el IDEAM hizo seguimiento a varios sistemas tropicales, algunos de los cuales generaron condiciones de riesgo en el país. Tales como la Tormenta Tropical Alberto en Junio, el Huracán Beryl en Julio y la anteriormente mencionada Tormenta Tropical Sara.