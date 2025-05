Barrio Villa Rosita de Ibagué: entre aguas putrefactas y el olvido institucional.

Ibagué

Ubicado al sur de la ciudad de Ibagué, Villa Rosita es un barrio perteneciente a la Comuna 12, que colinda con sectores como Kennedy, El Tejar y Villa Claudia. Es un lugar de clima agradable, con una convivencia pacífica entre sus habitantes y, sobre todo, un fuerte arraigo por su lugar de residencia. Sin embargo, desde hace algunos años, sus habitantes han estado viviendo una verdadera pesadilla, debido a que una finca ubicada en la zona arroja aguas contaminadas por sus calles. Además, dos viviendas que hacen parte del predio han construido zanjas rudimentarias que funcionan como alcantarillado, vertiendo desechos humanos en la vía principal del sector.

En diálogo con Caracol Radio, Dalida Polanía, residente del lugar y vocera de la comunidad, cuenta que, ante la falta de una junta de acción comunal en su barrio, el problema ha sido denunciado ante la junta de un barrio vecino, pero su petición no fue escuchada. La representante de los vecinos afirma que esto se debería a que la dueña de la finca es una jueza del circuito de Ibagué, lo que ha impedido que sus reclamos sean atendidos, incluyendo tutelas, derechos de petición, quejas y solicitudes.

Mientras tanto, esta corriente de agua putrefacta, acompañada de malos olores, sigue afectando a los habitantes de Villa Rosita. En las viviendas que colindan con la finca, la humedad ha comenzado a invadir los hogares.

Este no es el único problema que aqueja al sector. Cables de electricidad prácticamente rozan las ventanas de las viviendas, sin que la empresa Celsia haya tomado medidas para reubicarlos. Tubos rotos que el IBAL no ha reparado, a pesar de que el problema fue reportado hace meses. La malla vial se encuentra en pésimo estado y no ha recibido interventoría por parte de la Secretaría de Infraestructura. Además, la comunidad ha solicitado la instalación de reductores de velocidad en la carrera 10 sur #24-71, donde funciona el Instituto San Sebastián. Aunque el colegio está ubicado en Villa Claudia, muchos niños residentes en Villa Rosita estudian allí y enfrentan el peligro del tránsito vehicular a alta velocidad.

Estos problemas han generado una sensación de abandono y desdén por parte de la administración municipal, sus dependencias, los entes gubernamentales y las empresas prestadoras de servicios públicos.

Dalida Polanía finaliza su declaración exigiendo que sus quejas sean atendidas y que se dé pronta solución a sus reclamos, antes de que la comunidad se vea obligada a recurrir a vías de hecho para ser escuchada.