Arturo Reyes estuvo cerca de dirigir un equipo grande de Colombia: ¿De cuál se trata?

Arturo Reyes ya vive una nueva experiencia en su carrera. El técnico samario fue anunciado el pasado sábado 24 de mayo como entrenador del Sport Boys de Perú, club que ha sido campeón la Liga de ese país en seis oportunidades y actualmente se ubica en el puesto 16 del certamen nacional.

Reyes, quien tuvo su último paso por el Junior hasta septiembre de 2024, habló en El VBar Caracol y se refirió a cómo se produjo su llegada al equipo peruano. Del mismo modo, reveló que estuvo cerca de varios equipos del fútbol colombiano, pero no se dio su vinculación, quizá porque esperaron a que acabara el actual semestre.

¡Bienvenido, Profe Reyes! 🧠️



🇨🇴 Arturo Reyes es el DT que nos acompañará en esta nueva etapa. 🩷

Su conocimiento y experiencia nos encaminarán hacia nuestro objetivo. 💪🏼#VamosBoysTodaLaVida pic.twitter.com/A0sEvmsmff — Club Sport Boys Association (@sportboys) May 25, 2025

¿Cómo fueron sus primeros contactos con Sport Boys?

“Hace dos semanas largas salió el entrenador que estaba haciendo un buen trabajo, pero tuvo otra posibilidad de dirigir en Chile, donde había estado ya; le salió la posibilidad y el club quedó sin entrenador. Yo me enteré de la posibilidad y la puerta que se podía abrir ahí. El sábado me llama el gerente de Sport Boys y me pide una reunión por Zoom y fue una reunión de más o menos una hora, donde hablamos de nuestra forma de trabajar, la idea de juego, cómo manejábamos los temas internos y quedamos en que iba a reunirse con el resto de la junta y me avisaba. Cómo esto ya había sucedido, yo no pensé que tres horas después me llamara y me dice que soy el elegido y cuadramos tiquetes y el lunes viajamos a Lima”.

Le puede interesar: ¿Juan Fernando Quintero se va de América? Esto se sabe sobre la situación del jugador con el club

¿Qué lo motivó a elegir el proyecto de Sport Boys?

“Este es un club histórico, es un club tradicional, que ha sido varias veces campeón, está entre los tradicionales, que más veces ha sido campeón y en estos momentos había pasado momentos difíciles, pero tiene una nueva administración que está tratando hacer las cosas de la mejor forma. Nos dimos cuenta de que es un equipo que tiene una nómina base y me ha causado impresión la nómina con jugadores de gran estatura”.

Lea también: ¡OFICIAL! Así quedó el calendario de los cuadrangulares finales de la Liga Colombiana 2025

¿Qué equipos pudo dirigir en el fútbol colombiano?

“Hubo muchas posibilidades con varios equipos. Con Santa Fe hubo una posibilidad, con Tolima antes de la llegada del profe Rescalvo, con Pasto, con Rionegro, pero todos estaban esperando que terminara esta parte del torneo para tomar la decisión y apareció esto el sábado y lo tomamos”.