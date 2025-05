¿Juan Fernando Quintero se va de América? Esto se sabe sobre la situación del jugador con el club

América de Cali viene de igualar 1-1 ante Racing de Montevideo en el Estadio Pascual Guerrero, partido válido por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Con este resultado, el equipo de Juan Fernando Quintero logró su permanencia en la Sudamericana, clasificándose a los dieciseisavos o playoffs del certamen. En dicha ronda se enfrentará a un rival procedente de la Copa Libertadores.

Justamente, Juanfer terminó siendo una de las grandes figuras del América, tras generar la jugada del agónico tanto del empate. Ahora bien, lo que era alegría total por cuenta del antioqueño pasó a ser preocupación por sus declaraciones ante la prensa

¿Qué dijo Juan Fernando Quintero sobre su futuro deportivo?

Tras el empate en Copa Sudamericana, Juan Fernando Quintero habló en los micrófonos de ESPN y esto dijo: “Solo digo lo que yo siento, cada que termina un semestre miro lo qué es mi futuro, y el presente creo que de alguno forma podemos pelear lo que es la Liga, tenemos una fase de grupos que es difícil, sé cuál es mi posición surgen los rumores, causa ruido, pero digo lo que siento, yo no entraré en detalles porque es algo personal, disfrutemos de la clasificación”.

Dichas declaraciones no fueron tomadas de la mejor forma y crearon especulación sobre si Quintero seguirá el próximo semestre con el cuadro caleño. Por ahora, no se conoce nada oficial.

¿Juan Fernando Quintero se iría del América de Cali?

El director del Diario AS, Steven Arce, habló sobre la situación Juan Fernando Quintero y se refirió a una posible deuda de salarios del América de Cali contra su máxima estrella. Esto dijo: “Lo que sí puedo asegurar es que al señor Quintero no se le debe un peso de salarios. No sé los acuerdos de la firma del contrato, los acuerdos adicionales. Tulio dijo que tenían plazo hasta el 30 de mayo de pagar la segunda cuota del pago a Racing de Avellaneda, hasta donde tengo entendido se la van a pagar cumplida. América acaba de recibir un millón ochocientos mil dólares por todo el acumulado en Sudamericana, entonces tiene plata. La van a pagar y a cumplir”.

Finalmente, manifestó qué era lo que pasaba con Juan Fernando Quintero: “¿Qué es lo que pasa?, qué está exigiendo Juan Fernando. Si es en pro del equipo no le veo tanto problema, ahí las directivas tienen que ponerse de acuerdo con él (…) Seguramente está muy preocupado por la desbandada del equipo en finales, porque así lo están todos. Por ahora, me parece que es mejor no especular, ni hacer conjeturas. Indudablemente, es muy difícil no hacerlas con todo lo que se ha dicho”.