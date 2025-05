Más de 30 personeros han solicitado protección por amenazas en el departamento

Cúcuta

Sigue la alerta en el departamento por las garantías de seguridad para los personeros después de conocerse un nuevo aumento en la cifra de representantes del ministerio público víctimas de intimidación.

A pesar de los constantes llamados al Gobierno Nacional y los compromisos adquiridos por las autoridades más de 30 de estos funcionarios han alertado posibles riesgos.

“La situación para los personeros en la subregión Catatumbo no es fácil, no hemos tenido una respuesta clara por parte de la Unidad Nacional de Protección frente a los requerimientos que hacen los diferentes personeros, no solo de la subregión, sino también de Norte de Santander. De los 40 personeros que conformamos el departamento Norte de Santander, 31 han solicitado situaciones de protección, de esquemas de seguridad, porque vienen siendo víctimas de amenaza, de situaciones de riesgo en los diferentes municipios” dijo Jorge Bohórquez, personero de Ocaña

Desde las Asociaciones de Personeros en diferentes ocasiones han solicitado atención a esta problemática e incluso han manifestado su rechazo a pronunciamientos desde el Gobierno que aumentan la situación de riesgo.

“Lamentablemente no hemos visto una respuesta propia del Gobierno Nacional en materia de seguridad. Al contrario, nos estigmatizan a través de redes sociales, el mismo Gobierno Nacional señala y genera este tipo de estigmatización a quien defiende los derechos de los ciudadanos” puntualizó Bohórquez.