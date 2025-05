María Irma Noreña, renunció a su rol como gestora social de Pereira

Luego de la polémica en redes sociales donde líderes políticos, denunciaron el uso de la imagen de la esposa del alcalde de Pereira, María Irma Noreña, en los recibos del servicio de Agua, decidió dar un paso al costado y dejó de ser la Gestora Social de Pereira.

El anunció lo presentó en una rueda de prensa donde hizo un balance de su gestión y señaló que seguirá trabajando como siempre lo ha hecho, como una líder social.

“Hoy doy un paso al costado para que la ciudad tenga tranquilidad, como un acto de amor por Pereira. Trabajaré siempre por la ciudad, esa es mi esencia. Yo quiero decirle al Alcalde que la gestoría hoy puede ser entregada a otra persona y que los grandes logros alcanzados deben seguirse fortaleciendo”, dijo Noreña.

La exgestora social ni confirmó ni negó que sería candidata al Congreso de la República, solo señaló que esas inscripciones no eran hoy, sino en el mes de noviembre.

“Yo he hecho mi trabajo con amor, con entusiasmo, con alegría. Lo haría una y mil veces porque esto lo he hecho siempre...Hasta el último día de mi vida lo haré...por supuesto que ustedes todos saben que yo soy una líder social y política, porque he participado en política porque hace poco estuve inscrita para la Cámara de Representantes y eso hace que todo el mundo esté alerta, diciendo va a aspirar. Pues hoy les quiero decir que hoy no son las elecciones al Congreso, arrancan el 8 de noviembre, por lo tanto hoy no hay aspiraciones, hoy no hay inscripciones, estamos trabajando para que esta ciudad sea mejor”, puntualizó.

Por su parte, la representante a la Cámara por Risaralda, Carolina Giraldo expresó que, independiente de renunciar a su rol como gestora social de Pereira, las autoridades deben investigar si se habrían usado recursos públicos para promover una figura sin cargo, sin funciones, pero con intereses claramente electorales.

Fotografía suministrada Ampliar

“Quedó claro que esto podría tratarse de un uso indebido de recursos públicos para posicionar una imagen personal. Y si va a ser candidata, como se ha anunciado tantas veces en varios medios, sería peor, sería campaña anticipada. Pero hay que preguntarse también renunciar a qué. Si en realidad no existe el cargo de gestora social, no existe un nombramiento ni un contrato, no es una servidora pública. La rueda de prensa de la renuncia parecía más bien una confesión de irregularidades. Hizo rendición de cuentas de la política pública de equidad de género, algo que solo los servidores públicos pueden hacer. Y repito, ella no es servidora pública. Confesó que tenía un equipo a su cargo en la alcaldía, que había liderado acciones institucionales como eventos masivos”, dijo la representante.

También Giraldo agregó: “La ñapa, todavía se encuentran por Pereira vallas con su rostro, su nombre y el logo de la alcaldía. Yo hago hoy el llamado para que las bajen lo antes posible o si no de qué se trató la renuncia. Seguiré muy pendiente e invito a la ciudadanía a denunciar si ven que se podrían estar usando recursos públicos para eventuales campañas políticas, no solamente de esta, de todas. Aquí tenemos que ponernos las pilas y entre todos y todas hacer que los recursos públicos se respeten”.

Fueron 16 meses en los que María Irma Noreña estuvo desarrollando diferentes actividades como gestora social, algunas que hicieron eco en la ciudad fueron Pereira es Mujer, Sanemos Juntas, la App Mujer Segura, Leamos Juntas, Pereira es mi Sueño y Empodérate Mujer.

Por ahora, queda esperar, primero para saber quien quedará con el rol de gestora social de Pereira y segundo si en los próximos meses el rumor de una candidatura al Congreso por parte de la exgestora social era, solo eso… un rumor.