La joven estrella global trueno lanza el esperado “EL ÚLTIMO BAILE (DELUXE)”

La joven estrella global Trueno continúa su evolución y lleva su creatividad al siguiente nivel con su más reciente lanzamiento, ‘EL ÚLTIMO BAILE DELUXE (ALBUM)’. }

Una continuación audaz y fresca de su álbum ganador del Latin GRAMMY, ‘EL ÚLTIMO BAILE’, que presenta un diseño sonoro vanguardista, un rango dinámico y conceptos maduros que siguen consolidando el potencial ilimitado de TR1.

Como verdadero estudiante de los cinco pilares del Hip-Hop, Trueno abre el álbum con una base pesada de 808s que se entrelazan con un sample de uno de los temas más icónicos del género: “The Message” de Grandmaster Flash and The Furious Five (1982), que da el apropiado título, “GRANDMASTER”. Luego llega el relajado sencillo “CRUZ”, un boom bap junto a la sensación colombiana Feid, donde ambos reflexionan sobre la inestabilidad del amor. “EN LA CITY”, junto a la potente pluma de Young Miko, muestra el rango de Trueno en una propuesta experimental que fusiona batería de hip-hop, un bajo electrónico y progresión de acordes pop.

Trueno explora su lado más sensible en “LAURYN”, con un instrumental de voces reverberadas, sintetizadores estilo cuerdas y melodías brillantes.

La segunda mitad del disco es una vitrina del liricismo de Trueno. En “VIOLENTO” lanza advertencias sobre 808s distorsionados al estilo del cierre de “DNA” de Kendrick Lamar.

El homenaje al sonido del West Coast se manifiesta en el sencillo “FRESH”, con una base que podría haber sido producida por DJ Mustard.

El álbum cierra en el East Coast con “3:44”, contando con la presencia del legendario DJ Premier, conocido por su trabajo con nada más que Biggie, Nas y Jay-Z. La canción es una oda al hip-hop que termina con los característicos scratches de Premier sampleando una canción de Peligro, el padre de Trueno con la canción llamada “Comuna 4: Verdadero Delincuente” tras un mensaje de Trueno a la juventud de su generación: todo es posible.

El último año ha sido decisivo para Trueno. A sus 23 años, ha consolidado su estatus como estrella global. Su álbum de 2024, ‘EL ÚLTIMO BAILE’, lo llevó al puesto #10 en el Spotify Global Top 50 con “Real Gangsta Love”, y ganó su primer Latin GRAMMY en la categoría “Mejor Fusión/Interpretación Urbana” por “Tranky Funky”.

Se ha presentado en escenarios internacionales con su gira “EL ÚLTIMO BAILE WORLD TOUR”, agotando entradas en Copenhague, Berlín, Bruselas, Ámsterdam, París, Londres, Barcelona y Madrid, y debutando en EE. UU. en Outside Lands (San Francisco). También agotó fechas en Los Ángeles, Nueva York y Miami.

La gira se extendió por España, Perú, Colombia, Chile, Argentina, Ecuador, México, Paraguay, Uruguay y Costa Rica, fortaleciendo aún más su presencia global.