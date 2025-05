Gobernación de Antioquia: algunos trabajadores protestaron exigiendo mejores condiciones laborales

Medellín, Antioquia

Un grupo de trabajadores de la Gobernación de Antioquia se movilizó este martes 27 de mayo por los pisos de las instalaciones del edificio, para exigir mejores condiciones laborales. Con arengas y consignas, denunciaron la falta de aire acondicionado, el estancamiento en las negociaciones salariales y la ausencia de medidas de bienestar para los servidores públicos.

Uno de los reclamos más urgentes tiene que ver con la falta de aire acondicionado en algunas oficinas.

David Ramírez, vocero de la mesa de unidad sindical y funcionario de la Secretaría de Gobierno mencionó: “Pero el gobierno ha sido sistemático en negar todos los puntos importantes y estructurales de las situaciones de los empleados. Además de eso, adicional, lleva un tiempo sin gestionar el tema del aire acondicionado, donde personas en este edificio no tenemos aire desde hace mucho tiempo y hay personas que han inclusive manifestado cefaleas y cuadros críticos en sus trabajos por razones de olas de calor y que no hay recursos para aumentar todavía esas medidas, sino que hay que esperar más de un año para que puedan agregar el aire acondicionado”.

Por otro lado, Steven Betancourt, miembro de la mesa de unidad sindical agregó que no han obtenido respuestas: “La gobernación de Antioquia hasta ahora se ha opuesto a implementar medidas de contención para mejorar la calidad del servicio aquí, ya que los servidores están viviendo una ola de calor bastante complicada. En el tema salarial, Rosa, la secretaria de Talento Humano, nos niega rotundamente el incremento argumentando que, si no suben, que es justo, los niños en Antioquia no podrán comer”.

Sin embargo, la Gobernación de Antioquia detalló que están avanzando en la modernización del sistema de aire acondicionado, que se viene ejecutando desde el 2016, cuando se realizaron los diseños iniciales.

“Los servidores de la gobernación de Antioquia tienen razón con la queja que acaban de plantear, nosotros llegamos en este gobierno en el 2024 y nos encontramos esta problemática, desde ese momento le hemos puesto frente a la solución del mismo. Fue así como en el 2024 se contrató la actualización de los diseños que había en el 2016, precisamente porque en esa época ya se tenía el problema y estaban pensando en modernizar los equipos.“, explicó Rosa Acevedo Jaramillo, secretaria de Talento Humano y Servicios Administrativos.

“En febrero de 2025, nos entregaron el resultado de la actualización de los diseños del 2016 y a partir de ese momento venimos trabajando con empresas públicas de Medellín en una solución definitiva que significa invertir 17.300 millones de pesos en el cambio de las sumas y de todo el sistema del aire acondicionado”, agregó Acevedo.

Los trabajadores también exigen la creación de un fondo educativo para sus hijos y el respeto a sus derechos laborales, condiciones que, según indicaron, ya han sido implementadas en otras gobernaciones del país con menos recursos que Antioquia.