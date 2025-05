“Desconocer al Senado decretando la consulta es violar la constitución”: César Gaviria

Colombia

El expresidente y líder del Partido Liberal, César Gaviria cuestionó el anuncio del ministro del Interior, Armando Benedetti, acerca de la posibilidad de convocar por decreto a la consulta popular 1.0 en caso de que el Senado no se pronuncie al respecto antes del próximo 1 junio.

Según dijo Gaviria a través de un comunicado, ni el Gobierno ni el ministro del Interior no puede tomarse la facultad de declarar inválida o inexistente una decisión tomada por el Senado de la República.

”El gobierno acaba de anunciar que desconoce el pronunciamiento del Senado, alegando que la votación tuvo un vicio de procedimiento, y que convocará la consulta por decreto si el 1 de junio el Senado no se pronuncia por segunda vez sobre la misma consulta ya negada. Esto es una clara violación de la Constitución del 91 y un paso inequívoco hacia el rompimiento del Estado de Derecho”.

Sumado a esto, enfatizó el expresidente en que el concepto emitido por el Senado sigue siendo válido mientras que la Corte Constitucional no diga lo contrario. Señaló que Convocar la consulta por decreto sería incurrir en el delito de prevaricato.

“El Ejecutivo no es el juez del Congreso. El señor Ministro no puede arrogarse la facultad de declarar inválida o inexistente una decisión del Senado de la República. El concepto desfavorable del Senado, emitido de conformidad con la Constitución y las leyes vigentes, se presume plenamente válido mientras la alta corte competente no diga lo contrario”.

A propósito de su inconformidad con la situación, Gaviria hizo un llamado tanto al Congreso como a las altas cortes para que actúen en defensa de la constitución.