Christian Scaroni, vencedor de la etapa 16 del Giro de Italia 2025, reveló que lo dejaron ganar

¡Sorpresa total en el Giro de Italia 2025! Este martes 27 de mayo se corrió la etapa 16 del certamen ciclístico, durísima fracción que contó con tres puertos de primera categoría y terminó con la inesperada victoria del italiano Christian Scaroni.

El corredor del Astana Team logró su primera victoria de etapa en el Giro y lo hizo de manera especial: cruzó la línea de meta junto a su compatriota y compañero de equipo Lorenzo Fortunato. En los últimos metros, ambos pedalistas se agarraron de la mano y cerraron la carrera con una foto que pasará a la historia. Véala a continuación:

Lorenzo Fortunato cruzando la línea de meta junto con Christian Scaroni en la etapa 16 del Giro de Italia / Getty Images / LUCA ZENNARO Ampliar

¿Qué dijo Christian Scaroni sobre su victoria en la etapa 16 del Giro de Italia?

Christian Scaroni (Astana) se mostró “muy contento” con la primera victoria de su carrera en el Giro de Italia y reveló que su compañero Lorenzo Fortunato fue quien le cedió el triunfo.

“Estoy muy contento de ganar una etapa del Giro de Italia. Lorenzo Fortunato y yo luchamos muy duro. Me sentí bien cuando empezó a llover al principio de la etapa. Hacia el final, hablamos y decidimos que yo ganaría la etapa mientras él sumaba puntos. Me dejó ganar la etapa”, comentó Scaroni en meta.

Scaroni, corredor de 27 años, tuvo dudas de poder llegar a la cima de San Valentino con opciones de ganar, ya que las fuerzas empezaron a fallar y el grupo de la maglia rosa se acercaba.

“Estuve al límite en el último kilómetro. Era una pendiente muy pronunciada. En la última subida, dejamos atrás a los demás corredores, uno tras otro. No estábamos seguros de si el grupo de la maglia rosa o Richard Carapaz nos alcanzarían. Esta victoria es para el equipo. Me cuesta aceptar que he ganado una etapa del Giro de Italia”, concluyó el ganador de la jornada.