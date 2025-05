Alcaldes del Occidente reclaman respuestas a Invías por deterioro de la Transversal de Boyacá

Boyacá

En medio de una reunión sostenida entre Invías y varios mandatarios del Occidente de Boyacá, el alcalde de Otanche, Wilyar Peña, expresó su preocupación por la crítica situación de la Transversal de Boyacá, una vía estratégica que conecta al departamento con el centro del país y que presenta graves afectaciones por la temporada invernal.

“La preocupación es grande porque Invías hace referencia a unas obras contratadas dentro del Contrato Bicentenario, pero la ejecución ha sido mínima y no se plantean soluciones concretas para las comunidades”, afirmó el mandatario.

Durante el encuentro, los alcaldes solicitaron la conformación de una mesa técnica con la Gobernación de Boyacá para revisar los recursos disponibles e intervenir tramos prioritarios. Según Peña, el trayecto entre Pauna y Quípama es uno de los más deteriorados, y en sectores como el Río Minero, entre Otanche y Puerto Boyacá, la empresa contratista abandonó las obras, concentrándose solo en un punto del municipio.

Además, denunció que la firma constructora estaría a la espera de un desembolso de mil millones de pesos, lo que estaría retrasando el avance de los trabajos. “Hasta que no se les pague, no continuarían con la obra, y eso nos lo confirmó incluso la interventoría”, añadió.

El alcalde también llamó la atención sobre otros puntos críticos en el municipio, como un puente en riesgo de colapso a escasos dos kilómetros del casco urbano, y solicitó atención inmediata por parte del Gobierno Nacional.

Para Peña, el desequilibrio en la inversión también es motivo de inconformidad, pues, según él, “el 60% de los recursos se están quedando en remoción de derrumbes y mantenimientos superficiales, mientras que muy poco se ha avanzado en la construcción de la vía”.

El alcalde concluyó haciendo un llamado a Invías para que se priorice la inversión en este corredor vital. “No es posible que en tres años no se hayan terminado ni tres kilómetros de vía entre Pauna y Chiquinquirá, ni dos kilómetros entre Otanche y Puerto Boyacá. La comunidad ya está considerando acciones de hecho si no se cumple lo acordado”, advirtió.

Se espera que en los próximos días haya una nueva reunión con el director nacional de Invías, donde los alcaldes solicitarán compromisos concretos y cronogramas definidos para avanzar en la recuperación de la Transversal de Boyacá.